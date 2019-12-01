На Украине заявили о зависимости страны от африканского картофеля

В настоящее время Украина не в состоянии конкурировать в производстве сельскохозяйственной продукции ни с ближним, ни с дальним зарубежьем, страна всё больше впадает в зависимость от импортного продовольствия. Сложилась позорная для «незалежной» ситуация: картофель ей поставляют страны Африки, а молоко – Польша.
По его словам, такой зависимости от импортного продовольствия страны не испытывала никогда.
Как недавно сообщили украинские СМИ, во второй половине текущего года объемы ввоза картофеля из-за рубежа выросли в 700 раз. Клубни импортируются из Египта, России, Китая и других стран.
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