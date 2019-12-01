Зеленский подписал закон о запрете импорта электроэнергии из России

Сегодня, 08:38

Александр Зуев

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Зеленский подписал закон о запрете импорта электроэнергии из России

Украинский лидер утвердил принятые Радой поправки в существующий закон о рынке электроэнергии, запрещающие импортировать электричество из РФ. При этом кабмину дано право в случае ЧС временно отменять запрет, сообщает РИА Новости

Украина перестала закупать электроэнергию у РФ в 2015 году. В сентябре 2019-го поставки возобновились. А в начале декабря Рада приняла поправки, запрещающие импорт электричества. 

По словам экспертов, Киев запретил закупку электроэнергии для защиты собственного производителя, так промышленное производство на Украине сокращается, и внутренний рынок, в связи с этим уменьшается. Кроме того, украинское электричество стоит дороже российского, поэтому самостоятельно пробить себе дорогу на внутреннем рынке не может.

Украина электроэнергия

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