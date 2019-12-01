Козак: выплата Киеву $2,9 млрд – это «капля в море»

Сегодня, 12:51

Александр Зуев

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Козак: выплата Киеву $2,9 млрд – это «капля в море»

Деньги в сумме $2,9 млрд., которые Россия согласилась выплатить Украине по газовому спору – это фактически «капля в море». Москву ожидали куда более высокие риски, если бы в Киеве не отказались от своих претензий в дальнейшем. 

«Предсказать, насколько кто выиграл, не может ни Украина, ни мы. Однозначно можно сказать, что $2,9 млрд, которые мы заплатим в исполнение уже вступившего в силу решения суда, – это капля в море по сравнению с теми претензиями, потенциальными рисками, которые могли бы быть для России», – цитирует ТАСС российского вице-премьера Дмитрия Козака. 

Известно, что украинская сторона претендовала на выплату ей более 20-ти миллиардов. 

Козак также предположил, что давление на СП-2 со стороны Вашингтона будет нарастать, однако у любого давления есть предел. По его мнению, Москва совместно с европейскими партнерами всё же найдет компромисс по наложенным на трубопровод санкциям, поскольку все понимают, что это экономический проект, а не политический.

Россия Украина выплаты газовый спор

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