Украинское правительство провело экстренное заседание по газовому транзиту

Сегодня, 09:59

Александр Зуев

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Украинское правительство провело экстренное заседание по газовому транзиту

Во вторник поздно вечеров глава украинского правительства собрал ключевых министров на совещание по вопросу транзита российского газа. Как сообщили в Раде, совещание длилось около часа, оно проведено в закрытом формате. Какие-либо подробности встречи неизвестны. 

«Формат заседания полностью закрытый – ДСП (для служебного пользования)», – цитирует РИА Новости нардепа Алексея Гончаренко от «Европейской солидарности». 

Напомним, на прошлой неделе РФ и Украина подписали протокол о сотрудничестве, предполагающий заключение договоров о транзите и поставках газа. В частности, согласование контракта по транзиту голубого топлива должно состояться в четверг. Этим вопросом займутся представители «Газпрома» и «Нафтогаза». 

Согласно уже имеющимся договоренностям, договор о газовом транзите предполагается заключить на 5 лет.  

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