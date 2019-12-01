Украинское правительство провело экстренное заседание по газовому транзиту

Во вторник поздно вечеров глава украинского правительства собрал ключевых министров на совещание по вопросу транзита российского газа. Как сообщили в Раде, совещание длилось около часа, оно проведено в закрытом формате. Какие-либо подробности встречи неизвестны.

«Формат заседания полностью закрытый – ДСП (для служебного пользования)», – цитирует РИА Новости нардепа Алексея Гончаренко от «Европейской солидарности».

Напомним, на прошлой неделе РФ и Украина подписали протокол о сотрудничестве, предполагающий заключение договоров о транзите и поставках газа. В частности, согласование контракта по транзиту голубого топлива должно состояться в четверг. Этим вопросом займутся представители «Газпрома» и «Нафтогаза».

Согласно уже имеющимся договоренностям, договор о газовом транзите предполагается заключить на 5 лет.