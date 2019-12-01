Камерофон Vivo X30 внесли в Книгу рекордов Гиннесса

Камерофон Vivo X30 еще не поступил в продажу, но уже внесен в Книгу рекордов Гиннесса.

Этот смартфон заявлен там как смартфон, на который сделали селфи максимальное количество людей в одном месте. В общей сложности 546 человек использовали смартфон Vivo X30 в режиме телеобъектива, чтобы сфотографировать круизный лайнер в Гуанчжоу, Китай.

Камера на Vivo X30 состоит из четырех модулей, основной из которых имеет разрешение в 64Мп. Дополнительные датчики имеют разрешение в 32 и 7 Мп, а его перископная камера имеет разрешение в 13 Мп и обеспечивает 60-кратный цифровой зум.

Камера на Vivo X30 получила систему электронной стабилизации изображения. Также камера на Vivo X30 может работать в режиме портретной съемки. Особенностью Vivo X30 является и то, что он получил отдельный режим для съемки Луны под названием Super Moon Mode.

Работает Vivo X30 на однокристальной системе Exynos 980. Этот смартфон получил аккумулятор емкостью в 4350 мА•ч. Стоит отметить, что он поддерживает быструю зарядку FlashCharge мощностью 33 Вт.