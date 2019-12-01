«Нафтогаз» намерен продолжить переговоры по газовому транзиту весной

Договоренности с Россией о транзите газа через украинскую территорию по-прежнему нет, и высока вероятность того, что она не будет достигнута до конца текущего года. При таком сценарии дискуссии с российской стороной могут возобновиться весной 2020-го.

«Надеюсь, что даже если контракт не будет подписан сейчас, то в апреле-мае вернемся к этой дискуссии с российской и европейской сторонами», – цитирует « Интерфакс Украина » главу «Нафтогаза» Андрея Кобелева.

По его словам, если американские сенаторы одобрят санкции в отношении компаний, задействованных в строительстве «Северного потока-2», а Трамп их быстро утвердит, то шансы на скорое подписание контракта с Россией увеличатся.

Кобелев также отметил, что прекращение транзита топлива на долгий срок станет для экономики Украины жестким испытанием. Такого в истории «незалежной» еще не было, – добавил он.