«Нафтогаз» намерен продолжить переговоры по газовому транзиту весной

Сегодня, 07:46

Александр Зуев

0

Image
«Нафтогаз» намерен продолжить переговоры по газовому транзиту весной

Договоренности с Россией о транзите газа через украинскую территорию по-прежнему нет, и высока вероятность того, что она не будет достигнута до конца текущего года. При таком сценарии дискуссии с российской стороной могут возобновиться весной 2020-го. 

«Надеюсь, что даже если контракт не будет подписан сейчас, то в апреле-мае вернемся к этой дискуссии с российской и европейской сторонами», – цитирует «Интерфакс Украина» главу «Нафтогаза» Андрея Кобелева. 

По его словам, если американские сенаторы одобрят санкции в отношении компаний, задействованных в строительстве «Северного потока-2», а Трамп их быстро утвердит, то шансы на скорое подписание контракта с Россией увеличатся. 

Кобелев также отметил, что прекращение транзита топлива на долгий срок станет для экономики Украины жестким испытанием. Такого в истории «незалежной» еще не было, – добавил он.

Украина газовый транзит переговоры

Лента

Любой житель Башкирии, указавший на подпольный алкогольный цех, получит 50 тыс рублей

Сегодня, 15:22

Полиция задержала преступную группу, продававшую наркотики за криптовалюту

Сегодня, 14:47

Из-за угрозы наводнения в Петербурге приостановят судоходство

Сегодня, 13:58

Эксперты «Роскачества» рассказали о безопасном использовании IP-камер

Сегодня, 13:34

Врач рассказал об ошибках при лечении ОРВИ и гриппа

Сегодня, 13:32

В Краснодарском крае мужчина изнасиловал знакомого под угрозой ножа

Сегодня, 13:26

Названы самые эффективные советы по защите от диабета

Сегодня, 13:00

Загрузка...

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle