Компания «Нафтогаз» подала в суд на украинское правительство

«Нафтогаз» намерен добиться судебного решения о расторжении контракта, заключенного Киевом с американской компанией Ukrainian Energy. Согласно договору, фирма должна заняться разработкой месторождения углеводородов в Черниговской области. Разрешение на работу было выдано летом текущего года.

Глава «Нафтогаза» Кобелев с таким решением не согласен. Он утверждает, что действия Киева грубо нарушили украинское законодательство, согласно которому, преимущественное право заняться разработкой месторождения должно было быть предоставлено отечественному предприятию.

«Мы знаем, что наше предложение было лучше», – цитирует Кобелева канал 360

Ранее сообщалось, что одним из создателей Ukrainian Energy является выходец из Украины Майкл Блейзер, имевший тесные связи с главой Минэнерго США Риком Перри, находившийся на посту до декабря 2019-го. Блейзер был также в списке лиц, которых США рекомендовали Зеленскому в качестве экспертов по энергетическим вопросам.