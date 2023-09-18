Аналитик Антонов объяснил, при каких обстоятельствах доллар будет стоить 110 рублей

Сегодня, 09:59

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Аналитик Антонов объяснил, при каких обстоятельствах доллар будет стоить 110 рублей
Фото из открытых источников

Сейчас есть несколько факторов, которые поддерживают нацвалюту. Ключевая отметка — 101 рубль за доллар: после ее достижения финансовые власти могут предпринять решительные меры, рассказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Согласно обнародованному во вторник докладу «Росконгресса», курс российской валюты без изменения условий и кредитно-денежной политики будет терять по два рубля в месяц и уже к началу второго квартала опустится до 110 рублей за доллар и ниже. При этом введение 100-процентной репатриации валютной выручки может укрепить рубль даже выше комфортного для бюджета диапазона в 80-90 за доллар. Такие прогнозы имеют под собой мало реальных оснований, полагает аналитик. 

«Я не ожидаю, что доллар достигнет отметки 110 рублей. Текущий торговый диапазон для американской валюты составляет от 92,5 до 101 рубля. Верхняя граница этого коридора может сохраниться до следующего заседания Центрального банка России, которое состоится 27 октября. Решение по ключевой ставке повлечет за собой изменения», — говорит он.

Аналитик пока не ожидает, что власти предпримут решительные меры к тем, кто предпочитает хранить валютную выручку за пределами России. Есть и другие факторы, помогающие рублю. Это, прежде всего, рост цен на нефть, увеличение нефтегазовых доходов бюджета и недавнее повышение ключевой ставки. Все это пока перекрывает геополитические и прочие риски и удерживает рубль от ослабления.

Однако, если произойдут события, которые резко изменят настроения на рынке, и курс доллара превысит отметку в 101 рубль, то можно будет пересмотреть целевой уровень в районе 109 рублей. В этой ситуации возможны более решительные меры, в частности, изменение механизма бюджетного правила, а также более четкие сигналы от Центробанка, резюмировал аналитик Антонов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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