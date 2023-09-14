Экономист Григорьев посоветовал желающим взять кредит поторопиться с его оформлением

Тем россиянам, которые планировали в ближайшее время взять кредит, стоит поторопиться с его оформлением. Такой совет в разговоре дал кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев. Он отметил, что это связано с тем, что Центральный Банк повысил ключевую ставку.

«Тем людям, кому кредит уже одобрен, банк вряд ли будет менять процентную ставку, хотя это тоже возможно. Я бы советовал внимательно посмотреть, не будет ли изменений. Может быть так, что документ уже подготовлен, осталось его подписать, особенно если это касается таких долгосрочных инструментов, как автокредит или ипотечный кредит, посмотреть, не будет ли там изменений по ставке», — говорит Владимир Григорьев.

«Сложно сказать, с какой скоростью банки повысят ставки, скорее всего, они очень быстро это сделают вслед за Центральным банком. Но если нужно брать кредит, если вы уже приняли решение, что он нужен, а банк, с которым вы общались, еще не повысил и есть какой-то временной лаг, тогда лучше воспользоваться той ставкой, пока она еще не поднялась. Ставки в любом случае вырастут, и кредиты станут дороже. А в качестве общей рекомендации — если есть возможность не брать кредит, то брать его не надо. Если есть выбор, то лучше не брать, а если вы решились, то лучше поспешить, пока решение еще не принято», — объяснил специалист.

15 сентября Банк России на очередном заседании в третий раз подряд повысил ставку на 100 базисных пунктов, до 13 процентов. На предыдущей внеплановой встрече 15 августа показатель подняли сразу на 3,5 процентных пункта, до 12 процентов. Это связано с резким ослаблением курса рубля и проинфляционными рисками.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»