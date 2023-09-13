Риелторы сообщили об увеличении спроса на льготную ипотеку перед повышением первого взноса

Повышение первоначального взноса в рамках госпрограмм привело к росту активности ипотечных заемщиков в России, поэтому покупатели жилья торопятся закрыть сделки на старых условиях. Об этом сообщают опрошенные риелторы.

Правительство РФ повысило минимальный размер первоначального взноса по ипотечным программам с государственной поддержкой с 15% до 20%. Нововведение вступит в силу 20 сентября.

После объявления о предстоящем повышении минимального первоначального взноса наблюдается резкий всплеск числа заявок на оформление ипотеки, рассказал управляющий директор риелторской компании «Метриу» Руслан Сырцов.

«Все банки по 19 сентября включительно будут одобрять их на прежних условиях. Однако справиться с текущим наплывом клиентов кредитные организации не успевают. Например, в Сбере и ВТБ уже нет окон для проведения сделок ранее 20 сентября. Поэтому неизбежны ситуации, когда граждане с согласованной ипотекой не успеют внести первый взнос до его модификации», — рассуждает он.

«Больших проблем нет, но сделок очень много»,— подтверждает генеральный директор агентства «Релайт-недвижимость» Константин Барсуков.

По его словам, ускорились заемщики, у которых есть деньги только на первоначальный взнос в 15%, и, возможно, кто-то из них не сможет попасть на сделку. Однако альтернатива есть: например, граждане, у кого не хватает средств на первый взнос, могут воспользоваться рассрочкой от застройщика, траншевой ипотекой (когда сумма кредита делится на несколько долей и выплачивается частями) и другими инструментами, которые позволяют войти в сделку с меньшим взносом, напоминает член правления ассоциации AREA Александр Кузин. По его словам, в некоторых проектах предлагается рассрочка с первым взносом в размере 10%.

«Но обратите внимание, что не только первоначальный взнос стал 20%, но и субсидия банкам на 0,5 п.п. снижена. Это означает, что многие банки захотят пересмотреть свои программы и поднять ставки», — подчеркнул Барсуков.

По его мнению, в среднем по рынку льготная ставка может подрасти на 0,3 п.п.

«Не исключено, что это не последнее изменение в условиях государственных программ по ипотеке», — сказала руководитель департамента розничных продаж Альфа-банка Карина Кучерук на бизнес-завтраке для застройщиков в Москве.

По ее словам, одна из задач ЦБ и правительства — сделать господдержку более адресной и остановить рост цен на недвижимость из-за доступности ипотеки. Текущие изменения очень мягкие и, скорее всего, промежуточные, на спрос и цены они сильно не повлияют, полагает эксперт.

«В Альфа-банке мы будем переходить на новые условия в два этапа, в начале увеличим первоначальный взнос до 20% в соответствии с постановлением, дальше посмотрим, как поведет себя рынок и отреагирует на уменьшение субсидирования на 0,5 п.п., и примем решение», — пояснила она.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»