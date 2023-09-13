Набиуллина назвала причины ослабления рубля

Недавнее ослабление рубля было вызвано одновременным действием сразу нескольких факторов. Об этом на пресс-конференции заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

«Валютная выручка сократилась из-за значительного снижения стоимостных объемов экспорта в течение этого года», — рассказала экономист об одной из причин.

Одновременно с этим в России увеличился спрос на импорт (из-за проинфляционного роста внутреннего спроса), ставший следствием стимулирующей бюджетной политики и ускорения кредитования.

«Расширение рублевого спроса на импорт при ограниченном поступлении экспортной выручки привело к ослаблению рубля», — заявила Набиуллина.

Руководитель Банка России добавила, что из-за не очень высоких ставок граждане страны открыли мало рублевых вкладов в банках, а компании, наоборот, активно оформляли кредиты в рублях. При этом в стране вырос спрос на валюту, например, у компаний, которые выкупали российские активы у иностранных владельцев.

Стоит напомнить, что 15 сентября Центробанк объявил о повышении ключевой ставки — до 13% в связи с высоким инфляционным давлением. В регуляторе объяснили, что с помощью подобной меры намереваются вернуть инфляцию к уровню в 4% в 2024 году. Набиуллина предупредила, что ЦБ намерен удерживать высокую ставку в течение долгого времени.

Предыдущее повышение ключевой ставки произошло 15 августа. Она была увеличена до 12% на фоне существенного удешевления рубля к доллару и евро. Центробанк сразу предупредил, что допускает дополнительное повышение ставки. Вскоре после этого стоимость рубля увеличилась.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»