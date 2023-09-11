Зарплатное неравенство в России снизилось до минимума

Разница между самыми высокими и самыми низкими зарплатами в России сократилась до минимума с 2019 года, свидетельствуют данные исследования «FinExpertiza».

По итогам 2023 года средняя зарплата 20% наименее оплачиваемых сотрудников составила 22,7 тыс. рублей, а 20% наиболее оплачиваемых — 173,7 тыс. рублей. Таким образом, разрыв составил 7,7 раза против 8,3 раз в 2021 году.

Сейчас ярче всего неравенство в доходах проявляется в Москве, где зарплаты разнятся в 9,3 раза (36,7 против 339,9 тыс. рублей), отмечается в исследовании. Также высокая дифференциация оплаты труда — в Астраханской области (в 7 раз), Санкт-Петербурге (в 6,8 раза), Подмосковье (в 6,5 раза) и Амурской области (в 6,2 раза), подчеркивают эксперты.

«За прошедшие два года номинальные заработки наименее оплачиваемой пятой части сотрудников выросли на 30%. У верхней же прослойки рост был меньше — 27%. Общестрановой фонд оплаты труда сейчас распределяется следующим образом: беднейшие 20% работников получают 6,2% всех денег, в то время как верхней когорте достается 47,9%», — сказано в исследовании.

Самое низкое неравенство зарплат отмечено в Туве, Калмыкии, Магаданской области, Карелии и Мордовии от 3,8 до 4,5 раза. А вот в Москве оно максимальное — 9,3 или 300 тыс. рублей в денежном выражении.

По мнению «FinExpertiza», снижение неравенства обусловлено опережающим ростом зарплат низкооплачиваемых работников на фоне индексации МРОТ и дефицита кадров. Тем не менее, региональная дифференциация остается высокой.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»