Эксперты рассказали, как курс рубля повлияет на рынок загородного жилья

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Материалы для строительства загородного жилья в России на фоне ослабления рубля могут подорожать еще на 20-25%. Руководитель офиса «ТСН Недвижимость» в Балашихе Александр Костин отметил, что относительно сентября 2022 года строительство загородных домов уже стало дороже на 10-25% в зависимости от сегмента рынка и материалов. Летом возведение домов из клееного бруса с учетом работ, по данным Ассоциации деревянного домостроения, обходилось уже в 60-65 тысяч рублей за квадратный метр, каркасных домов — в 40-45 тысяч рублей, а домов из газобетона — в 70 тысяч рублей.
Растущие затраты на возведение домов были вызваны в первую очередь подорожанием стройматериалов. Как отметил Костин, импортные составляющие прибавили в цене за год 20-60%. Отечественные стройматериалы, согласно статистике Росстата за август, подорожали с начала года несущественно — на 3%.
Совокупно подорожание строительных материалов из-за ослабления рубля в дальнейшем составит 20-25%, уверен владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский.
«Пока так и не удалось заместить, к примеру, инженерное оборудование: насосы, автоматику. Среди отделочных материалов и сантехники также сохраняется большая доля зарубежных товаров», — отметила директор по маркетингу «Коттеджное и малоэтажное строительство» компании «Технониколь» Татьяна Суворова.
Есть сложности и с замещением материалов, которые используются для фасадной отделки домов (клинкер, кирпич ручной формовки, фиброцементные панели), добавил Костин.
«Даже если учесть, что доля импортных материалов в массовом загородном строительстве невелика, более 50% российских стройматериалов выпускаются с использованием европейского оборудования. В случае выхода его из строя встанет вопрос о модернизации производств, что спровоцирует рост цен и на отечественные материалы», — обратил внимание директор по развитию компании «Астерра» Константин Злобин.
Кроме того, в отрасли сокращается количество работников-мигрантов — они не готовы приезжать в Россию на заработки из-за падения рубля, подчеркнула Суворова. Она считает, что дефицит кадров вскоре приведет к росту оплаты труда на 10-20%.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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