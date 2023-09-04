Эксперт Беспалов сообщил, что дефицита импортных лекарств в России не ожидается

Сегодня, 19:54

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Эксперт Беспалов сообщил, что дефицита импортных лекарств в России не ожидается
Фото из открытых источников

Ассортимент импортных лекарств в России в этом году уменьшился незначительно, поэтому их дефицита не ожидается. Об этом заявил директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов.

По словам эксперта, динамика по количеству импортных позиций сейчас лучше, чем была в 2022 году. Так, в январе-июле на российском рынке (включая розницу и госсектор) было представлено порядка 4111 товарных наименований (SKU) иностранного производства, что только на 91 позицию меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Часть импортного ассортимента исчезает из аптек, так как продукция не выдерживает конкуренции с российскими компаниями, объяснил Беспалов. Также уход с российского рынка некоторых товаров происходит по экономическим причинам — компании «отказываются от поставок продуктов, которые не обеспечивают необходимый уровень рентабельности», добавил он.

Специалист отметил, что в 2020 году ассортимент иностранных компаний в российских аптеках сократился на 831 SKU, — «сейчас ситуация примерно в десять раз лучше». По его мнению, прогноз по доступности для россиян импортных препаратов благоприятный, так как большинство проблем с логистикой были решены еще в прошлом году.

Директор аптечной сети «Эвалар» Андрей Завьялов также отметил, что в российских аптеках сейчас наблюдается смещение доли продаж в пользу отечественных лекарственных препаратов. Это происходит на фоне перебоев с поставками из-за рубежа и ростом цен на импортные препараты, считает он.

Также аналитическая компания DSM Group сообщила, что за первые семь месяцев 2023 года количество импортных позиций в российских аптеках сократилось до 6,4 тысячи, на 20,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По словам специалистов, зарубежные препараты исчезают из ассортимента как минимум с 2020 года, а за последние пять лет их количество снизилось почти на 36 процентов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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