В Японии цены на подержанные машины снижаются на фоне ужесточения запрета на экспорт в Россию

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В Японии цены на подержанные автомобили снижаются второй месяц подряд на фоне ужесточения ограничений на экспорт машин в Россию. В период пандемии COVID-19 такие автомобили стоили дороже новых из-за длительного ожидания в связи с нехваткой полупроводников, Об этом свидетельствуют данные японской компании USS, которая занимается аукционами на подержанный транспорт. По данным статистики, средняя цена автомобилей на аукционах в августе составила чуть более 1 млн иен (около $6,8 тыс.), что на 6,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Местные наблюдатели считают, что цены продолжат снижаться и дальше. Такая тенденция может быть связана со вступлением в силу 9 августа дополнительных ограничений на экспорт автомобилей в Россию, куда теперь запрещено поставлять машины с объемом двигателя более 1,9 л и гибриды.
Россия до последнего времени являлась одним из основных рынков для японских подержанных автомобилей. Сюда поставлялось порядка 20% всех автомобилей с пробегом. Новые ограничения, по оценкам специалистов, могут затронуть до половины этого объема. Таким образом, дополнительный объем автомобилей, которые теперь нельзя поставлять в РФ, хлынут на местный рынок, что может сбить цены.
Стоимость подержанных автомобилей в Японии взлетела во время пандемии, когда многие потребители переключились на вторичный рынок из-за сокращения выпуска новых машин в первую очередь в связи с глобальной нехваткой полупроводников, а также прерывания цепочек поставок деталей и узлов. До пандемии автомобили с пробегом в Японии продавались в среднем за 700 тыс. иен (около $4,8 тыс.).
Правительство Японии с 9 августа запретило экспорт в Россию новых и подержанных бензиновых и дизельных автомобилей с объемом двигателей свыше 1,9 л, а также всех без исключения гибридных машин и электромобилей. Поставки новых автомобилей из Японии в Россию практически полностью прекратились в 2022 году.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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