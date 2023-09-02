Крона Дании окрепла благодаря побочному эффекту лекарства от диабета

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По данным издания «The New York Times», экономика Дании получила подъем благодаря неожиданному эффекту лекарства от диабета. Продажи препаратов оземпик и вегови, которые также используют некоторые голливудские звезды для контроля веса, привели к укреплению курса датской кроны. Компания-производитель Novo Nordisk теперь занимает второе место по капитализации среди европейских компаний, уступая только группе LVMH. Ожидается, что это повлияет на рост ВВП Дании в конечном итоге.
Препараты оземпик и вегови, изначально разработанные для лечения диабета, стали известны своим дополнительным эффектом, который помогает людям снизить вес. Спрос на эти препараты, особенно со стороны потребителей из США, привел к значительному росту капитализации компании Novo Nordisk, делая ее второй по величине в Европе после LVMH.
В прошлом году экономика Дании выросла на 1,9%, причем фармацевтический сектор оказал значительное влияние, составляя около 1,7% этого роста, согласно Danske Bank. Прибыль Novo Nordisk в первом полугодии увеличилась на 45% и достигла 39 миллиардов датских крон, или около 5,7 миллиарда долларов.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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