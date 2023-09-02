Крона Дании окрепла благодаря побочному эффекту лекарства от диабета

Сегодня, 22:29

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Крона Дании окрепла благодаря побочному эффекту лекарства от диабета
Фото из открытых источников

По данным издания «The New York Times», экономика Дании получила подъем благодаря неожиданному эффекту лекарства от диабета. Продажи препаратов оземпик и вегови, которые также используют некоторые голливудские звезды для контроля веса, привели к укреплению курса датской кроны. Компания-производитель Novo Nordisk теперь занимает второе место по капитализации среди европейских компаний, уступая только группе LVMH. Ожидается, что это повлияет на рост ВВП Дании в конечном итоге.

Препараты оземпик и вегови, изначально разработанные для лечения диабета, стали известны своим дополнительным эффектом, который помогает людям снизить вес. Спрос на эти препараты, особенно со стороны потребителей из США, привел к значительному росту капитализации компании Novo Nordisk, делая ее второй по величине в Европе после LVMH. 

В прошлом году экономика Дании выросла на 1,9%, причем фармацевтический сектор оказал значительное влияние, составляя около 1,7% этого роста, согласно Danske Bank. Прибыль Novo Nordisk в первом полугодии увеличилась на 45% и достигла 39 миллиардов датских крон, или около 5,7 миллиарда долларов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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