Крона Дании окрепла благодаря побочному эффекту лекарства от диабета

По данным издания «The New York Times», экономика Дании получила подъем благодаря неожиданному эффекту лекарства от диабета. Продажи препаратов оземпик и вегови, которые также используют некоторые голливудские звезды для контроля веса, привели к укреплению курса датской кроны. Компания-производитель Novo Nordisk теперь занимает второе место по капитализации среди европейских компаний, уступая только группе LVMH. Ожидается, что это повлияет на рост ВВП Дании в конечном итоге.

Препараты оземпик и вегови, изначально разработанные для лечения диабета, стали известны своим дополнительным эффектом, который помогает людям снизить вес. Спрос на эти препараты, особенно со стороны потребителей из США, привел к значительному росту капитализации компании Novo Nordisk, делая ее второй по величине в Европе после LVMH.

В прошлом году экономика Дании выросла на 1,9%, причем фармацевтический сектор оказал значительное влияние, составляя около 1,7% этого роста, согласно Danske Bank. Прибыль Novo Nordisk в первом полугодии увеличилась на 45% и достигла 39 миллиардов датских крон, или около 5,7 миллиарда долларов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»