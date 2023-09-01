Стали известны города России с самым подорожавшим вторичным жильем

Вчера, 21:39

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Стали известны города России с самым подорожавшим вторичным жильем
Фото из открытых источников

За прошлый месяц средняя цена квадратного метра вторичного жилья в крупнейших городах России выросла до 1,8%, сообщили в федеральной компании «Этажи». При этом российский показатель роста оказался более чем в два раза ниже по сравнению с прошлым месяцем, когда на фоне ожиданий повышения ключевой ставки он был на уровне 0,7%, тогда как за август — всего 0,3%.

«Рынок оказался существенно перегрет сначала на фоне ожиданий снижения доступности ипотечных кредитов, а потом, после резкого роста ключевой ставки, и вовсе многие ускорили решение о покупке жилья и стали торопиться с его приобретением, чтобы взять ипотеку на старых условиях, — рассказал директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев. — Активный спрос подстегнул и рост цен на готовое жилье, которое и так подорожало за первое полугодие текущего года».

По данным аналитиков, на первом месте по росту средней стоимости квадратного метра вторичного жилья оказался Челябинск: в июле рост был на уровне 1,6%, а в августе превысил 1,7%. На втором месте Волгоград с ростом 1,6%. Стоит отметить, что и Челябинск, и Волгоград наравне с Омском входят в топ-3 городов-миллионников с самой доступной ценой квадратного метра готового жилья. И даже после такого опережающего роста их лидерство по доступности квадратного метра сохраняется. 

На третьем месте по динамике роста средней цены квадратного метра вторичного жилья стоит Казань, где она повысилась за прошедший месяц на 1,5%. Также в десятке лидеров оказались: Краснодар и Новосибирск (+1,4%), Ростов-на-Дону (+1,3%), Екатеринбург и Пермь (+1,1%), Красноярск (+1%) и Нижний Новгород (+0,8%).

«В краткосрочной перспективе рост продолжится, после чего цены будут фиксироваться, а в конкуренции за покупателей, особенно при срочной продаже, собственники все чаще будут делать дисконт», — сообщил Зайцев.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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