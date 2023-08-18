Стало известно о новых солидных льготах с 1 сентября

Россиян обрадовали предстоящими индексациями пенсий и новыми льготами, которые существенно увеличат ежемесячные и прочие выплаты уже с 1 сентября. Так, уже со следующего месяца перерасчет пенсии будет осуществлен для пожилых людей, прекративших трудовую деятельность. Дополнительную фиксированную выплату к пенсии получат россияне, которым в сентябре 2023 года исполнится 80 лет. Размер прибавки составит 7567,33 рубля.

Также перерасчет будет произведен для граждан, которым с 1 сентября 2023 года установят первую группу инвалидности, рассказала ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская.

Дополнительное пособие к пенсии также появится возможность получить с 1 сентября на региональном уровне. Например, в Санкт-Петербурге предусмотрена единовременная выплата гражданам в честь 90-летия, 95-летия и 100-летия со дня рождения, а также для тех, кто достиг возраста старше 100 лет, ежегодно.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»