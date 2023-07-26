Правительство РФ согласилось оставлять квартиры банкротам

Правительство решило поддержать законопроект, который предполагает возможность для банкротов сохранить единственное жилье. Об этом пишет издание «Известия», отмечая, что речь идет о случаях личного банкротства и ситуациях, когда у банкрота остается единственное жилье.

Должнику для сохранения недвижимости будет необходимо заключить с банком мировое соглашение или составить план реструктуризации долга.

Но документ еще отправляется на доработку, чтобы депутаты проработали условия мирового соглашения и условия погашения долга.

Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов рассказал о том, что на данный момент единственная квартира никак не защищена, ее могут отобрать даже за непогашение ипотечных кредитов.

При этом банк может требовать в качестве обеспечительной меры только залоговую квартиру, если заводится в отношении физлица дело о признании его банкротом, но не другое имущество.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»