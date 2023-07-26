Правительство РФ согласилось оставлять квартиры банкротам

«Он знал, что умрет»: полицейский из Самары добровольцем ушел на СВО РФ
Полицейский из Самары знал, что умрет, но все равно пошел на фронт добровольцем. Об этом сообщает издание «63.ru»....Подробнее
Правительство решило поддержать законопроект, который предполагает возможность для банкротов сохранить единственное жилье. Об этом пишет издание «Известия», отмечая, что речь идет о случаях личного банкротства и ситуациях, когда у банкрота остается единственное жилье.
Должнику для сохранения недвижимости будет необходимо заключить с банком мировое соглашение или составить план реструктуризации долга.
Но документ еще отправляется на доработку, чтобы депутаты проработали условия мирового соглашения и условия погашения долга.
Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов рассказал о том, что на данный момент единственная квартира никак не защищена, ее могут отобрать даже за непогашение ипотечных кредитов.
При этом банк может требовать в качестве обеспечительной меры только залоговую квартиру, если заводится в отношении физлица дело о признании его банкротом, но не другое имущество.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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