Туристы РФ перечислили отличия отдыха в Омане от Эмиратов

Сегодня, 11:04

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Туристы РФ перечислили отличия отдыха в Омане от Эмиратов
Фото из открытых источников

Нынешним летом еще больше россиян отправились в Оман, в который уже можно летать из РФ без пересадок, как и в ОАЭ, Бахрейн или Катар. Крупнейшая авиакомпания страны «Oman Air» предлагает четыре регулярных рейса в неделю из Москвы в Маскат и обратно. Пока еще эти рейсы не пользуются большой популярностью.

Как рассказали те, кто побывал в этой стране, за несколько десятилетий Оман вырос в процветающее государство. 30 лет назад там не было школ и больниц. Когда во главе правительства был султан Саид бен Теймур, Оман во всех направлениях придерживался максимально консервативных взглядов. Даже обнаружение значительных запасов нефти не помогло изменить положение дел.

Ситуация изменилась, когда страну возглавил его сын Кабус бен Саид Аль Саид. Он смог получить обучение на Западе и заменил своего родителя путем захвата власти, но обойдясь без крови. Он начал реформировать страну и смог в короткие сроки превратить Оман из пустынной страны в современное государство.

Пока не стоит говорить о том, что Оман составляет серьезную конкуренцию Эмиратам в туристической сфере, но в этой стране тоже есть, что показать и она будет интересна тем, кто уже бывал на Ближнем Востоке.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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