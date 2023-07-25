Союзники помогут. Для РФ создают антизападный механизм

Россия совместно со своими партнерами по Евразийскому экономическому союзу переходит к новому формату отношений, чтобы уберечь экономику от обрушения.

В ЕАЭС готовят прорыв к промышленной конвертации, утверждает на страницах РИА «Новости» аналитик Михаил Катков. Он отметил, что это позволит РФ решить проблему импортозамещения.

Согласно поправкам к Договору о ЕАЭС, члены союза смогут формировать механизмы финансирования совместных промышленных проектов с участием минимум трех стран союза в течение пяти лет. В такой ситуации РФ придется меньше вкладываться в новое производство, но при этом на рынок пойдут товары, которые до сих пор было сложно получить по программе импортозамещения.

«Польза промышленной кооперации не вызывает сомнений. Как минимум, с ее помощью можно наполнить содержанием соглашение о перемещении товаров внутри ЕАЭС. До сих пор многое покупают за границей, в то время как национальное производство топчется на месте. Когда заработает новый механизм, можно будет говорить о создании евразийских технологий, которые подстегнут интеграционные процессы», — заявил глава Центра постсоветских исследований Института экономики РАН Леонид Вардомский.

Будет ли успешной такая форма, покажет время. Пока же РФ приходится исходить из того, что многие экономические связи разорваны из-за санкций, введенных после того, как РФ начала «военную спецоперацию» на территории Украины.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»