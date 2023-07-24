Заменившие Zara магазины Maag закроют из-за низких продаж

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Telegram-канал Mash передает, что дубайская компания «Fashion And More Management DMCC», владеющая магазинами одежды Maag, Dub, Vilet и Ecru, закрывает несколько точек в России из-за низкой выручки.
Как известно, бренд Maag заменил ушедшую из России марку Zara. Бренд закрывает часть торговых точек по России в августе и даже готовится уйти с рынка из-за плохих итогов трехмесячной работы сети. Выручка магазинов Maag ниже в 7?8 раз, чем у Zara. В день от продаж торговая сеть получает около 300?400 тыс. рублей.
У Zara было 2?3 млн рублей в будни и до 4 млн по выходным. Сотрудники Maag получают в 5 раз меньше, чем раньше. В ряде магазинов сети персонал работает «пару раз в неделю» в 4?5-часовые смены.
Для сравнения, сотрудники Zara работали по 8?10 часов с графиком 4/3 или 4/2. Напомним, магазины Zara в России закрылись в марте, когда бренд ушел из России. Также закрылись все магазины испанской группы Inditex: Bershka, Pull & Bear, Massimo Dutti, Oysho, Straparius, Uterque. Покинувшие российский рынок зарубежные бренды потеряли около двух миллиардов долларов. Некоторые компании продали свой бизнес, а другие передумали уходить.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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