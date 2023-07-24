Финансовый аналитик Дроздов допустил, что курс доллара вырастет до 120 рублей при затягивании СВО

Сегодня, 12:39

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Финансовый аналитик Дроздов допустил, что курс доллара вырастет до 120 рублей при затягивании СВО
Фото из открытых источников

Курс российской валюты еще больше опустится, если специальная военная операция на территории Украины затянется. Один американский доллар может стоить 120 рублей. Об этом предупредил финансовый аналитик Сергей Дроздов, передает «Главный региональный» со ссылкой на эфир радиостанции «Говорит Москва».

«Не надо нести наличную свою валюту и класть на счета, потому как со счетов потом наличную валюту не снять», — поделился эксперт советом с гражданами РФ.

Наличную валюту лучше сохранить. В случае необходимости ее всегда можно будет поменять на рубли. Тем более, что курс валют будет во многом зависеть от того, что происходит на территории Украины.

Дроздов подчеркнул, что если СВО затянется еще хотя бы на год, а то и на несколько лет, курс доллара вырастет до 120 рублей. Если же спецоперация завершится раньше, он останется стабильным и будет сохранен на текущем уровне.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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