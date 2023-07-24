Время платить. Отношения РФ с партнерами изменились

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Россия постепенно увеличила долю экспорта в рублях, сократив расчеты в долларах и евро. Об этом пишет РИА «Новости», отмечая, что РФ в целом меняет политику отношений с партнерами.
Эксперты ожидали, что смешение в сторону рублевого экспорта укрепит российскую валюту, но пока такой результат не достигнут. Существенный положительный эффект не был достигнут и от перераспределения торговых цепочек.
Тем не менее, Китай, Индия и ОАЭ заключили соответствующие соглашения с Россией о расчетах в национальных валютах. Китай тоже стремится чаще использовать свою валюту в международных операциях. Крупная французская энергетическая компания «TotalEnergies» провела свою первую сделку в китайской валюте.
Пока еще РФ приходится использовать евро и доллар, но при этом российским компаниям вполне комфортно проводить расчеты в юанях и дирхамах, что способствует росту доли рубля в мировых расчетах.
Но рубль продолжает падать. И это связано с тем, что нефтегазовый экспорт сокращается, а импорт активно растет. В июне торговый баланс оказался отрицательным, а доходы от продажи энергетических товаров сократились на 47% за полгода.
В тоже время ослабление рубля компенсирует дефицит бюджета.
Чтобы стабилизовать ситуацию, Центробанк продолжает вмешиваться, регулируя ключевую ставку, пытаясь сдержать инфляцию. По прогнозам российских экспертов, рубль может укрепиться к доллару до уровня 65-70 рублей за доллар. Ключевая ставка может достигнуть 9,5%.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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