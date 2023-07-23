TourProm: в Турции хотят отменить систему «все включено» из-за низких доходов

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В Турции могут отказаться от системы «все включено», поскольку она на данный момент приносит очень маленькие доходы.
Представители туристического бизнеса Турции уже обратились к властям с призывом отменить систему «включено», сообщает «Турпром». Предприниматели объясняют это тем, что они почти не зарабатывают, так как туристы почти ничего не тратят за пределами отеля. В итоге сейчас другие сферы типа здравоохранения и общепита приносят более высокие доходы, чем предоставление жилья для отдыхающих.
«Хотя количество туристов растёт, турист, который еще несколько лет назад тратил в Турции 900 долларов, сейчас в среднем вне отеля тратит меньше 2 долларов. Самая важная причина такого снижения расходов на душу населения в том, что туристы сидят в отеле, не путешествуют и не тратят денег», — заявляют в туристическом бизнесе.
К примеру, в прошлом году для получения медицинских услуг в Турцию прибыли 850 тыс. человек и это принесло около 1,6 млн долларов дохода.
И если власти пойдут на отказ от системы «все включено», можно ожидать оттока туристов в первый год, полагают российские эксперты.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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