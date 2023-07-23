Аксаков прогнозирует курс в районе 90 рублей за доллар на ближайшие месяцы

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В Госдуме уверены в стабильности рубля в ближайшие месяцы. Об этом сообщает издание ТАСС.
По мнению главы комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова, в ближайшие месяцы сохранится стабильный курс рубля, который последние дни держит планку в 90 рублей за доллар. Если и будут колебания курса, то очень незначительные.
«Рубль стабилизировался. В этих пределах, я думаю, он и будет функционировать - примерно 90 рублей за доллар. То есть не будет его снижения особенного, не будет и его укрепления», — заявил Аксаков.
Курс рубля, по его словам, ослаб вследствие возросшего спроса на валюту, образовавшегося после недавней перестройки каналов поставки импорта. Кроме того, сказались и «бюджетные расходы, расходы, связанные с новыми территориями и СВО».
Низкая инфляция и инвестирование в долгосрочные проекты могли бы решить проблему развития российской экономики.
«Нам надо сделать так, чтобы экономика двигалась вперед благодаря ускоренному развитию, как в конце 20-х - в 30-е годы советского периода: и инфляции не было высокой, и при этом экономика развивалась очень быстрыми темпами», - резюмировал глава комитета.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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