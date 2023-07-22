«Ъ»: российское правительство может ограничить число экспортеров бензина из-за роста цен внутри страны

Российское правительство может прибегнуть к непопулярному решению и ограничить число экспортеров бензина. Главная причина этого кроется в росте цен на топливо на внутреннем рынке.

Как пишет «Ъ» , власти уже приступили к формированию списка НПЗ, которым будет доступен экспорт. Проект документа об ограничении экспорта обсуждается Минэнерго с Кабмином. В нем может быть прописано введение закрытого списка нефтеперерабатывающих заводом с «зеленым светом» на экспорт.

«Мера направлена на пресечение серого экспорта бензина, что, по мнению регуляторов и участников рынка, является одной из причин роста оптовых цен в последние месяцы», — говорится в публикации газеты, авторы которой ссылаются на свои осведомленные источники.

Два собеседника издания заявили, что Минэнерго уже отправило свои предложения вице-премьеру Александру Новаку.

Инсайдеры издания рассказали, что под запрет могут попасть средние и мини НПЗ, не производящие товарный продукт.

Все собеседники газеты считают, что запрет на экспорт может быть введен не раньше четвертого квартала в этом году. Согласование списка, очевидно, будет крайне сложным и на него, определенно, уйдет немало времени.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»