В Челябинске коттеджи подешевели на полмиллиона

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Согласно данным, опубликованным на сайте о недвижимости, цены на дома и коттеджи в Челябинске снизились за последние три месяца с марта по июнь 2023 года. Средняя их стоимость уменьшилась на полмиллиона рублей.
На 29 июня 2023 года стоимость коттеджей в Челябинске составила 9 миллионов 860 тысяч рублей. Это на 542 тысячи 112 рублей меньше, чем было 23 марта, что составляет снижение цены на 5,78%. Тогда стоимость благоустроенных просторных частных домов составляла 10 миллионов 402 тысячи рублей.
В то же время, цены на земельные участки в Челябинске за указанный период выросли. Сейчас стоимость земли за сотку составляет 136 тысяч 925 рублей.
Недавно в Челябинске резко выросли цены на вторичное жилье. В апреле–июне 2023 года, в сравнении с тем же периодом 2022 года, стоимость квартир на вторичном рынке выросла на 19,1% и составила почти 68 тысяч рублей за квадратный метр.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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