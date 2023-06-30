В России в два раза выросло количество выданных потребительских кредитов

Сегодня, 23:29

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В России в два раза выросло количество выданных потребительских кредитов
Фото из открытых источников

Количество выданных потребительских кредитов в январе-мае текущего года выросло в 2,2 раза в годовом выражении — до 14,7 миллиона, подсчитали в компании «Скоринг бюро».

«За пять месяцев 2023 года выдано 14,7 миллионов потребительских кредитов (+116,5% к пяти месяцам 2022 года) на 2,83 триллиона рублей (+109,2%)», — сказано в исследовании.

При этом в мае выдачи составили 3,4 миллиона кредитов на 660,2 миллиарда рублей. В количественном выражении это больше показателя годичной давности в три раза, а в денежном — в 3,5 раза.

Отмечается, что средняя сумма потребительского кредита увеличилась на 16,7% в годовом выражении и по итогам мая составила 192,52 тысячи рублей. При этом средний срок выдаваемого потребкредита по итогам мая 2023 года сократился на 8,5% и составлял 27,3 месяцев.

В результате совокупный портфель потребительских кредитов по итогам мая текущего года достиг 8,6 триллиона рублей, увеличившись за год на 21,7%.

Уровень риска портфеля сохраняется на стабильно высоком, но приемлемом для данного вида кредитов уровне, указывают эксперты. Так, по данным компании, уровень просроченных более чем на 90 дней кредитов в целом по потребительскому сектору на конец мая составил 12,4%, что на 3 процентных пункта ниже уровня прошлогоднего мая.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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