В России в два раза выросло количество выданных потребительских кредитов

Российские туристы сравнивают Сирию с Италией
Российские туристы, побывавшие на отдыхе в Сирии, сравнили эту страну с Италией. История Сирии насчитывает тысячи лет....Подробнее
Количество выданных потребительских кредитов в январе-мае текущего года выросло в 2,2 раза в годовом выражении — до 14,7 миллиона, подсчитали в компании «Скоринг бюро».
«За пять месяцев 2023 года выдано 14,7 миллионов потребительских кредитов (+116,5% к пяти месяцам 2022 года) на 2,83 триллиона рублей (+109,2%)», — сказано в исследовании.
При этом в мае выдачи составили 3,4 миллиона кредитов на 660,2 миллиарда рублей. В количественном выражении это больше показателя годичной давности в три раза, а в денежном — в 3,5 раза.
Отмечается, что средняя сумма потребительского кредита увеличилась на 16,7% в годовом выражении и по итогам мая составила 192,52 тысячи рублей. При этом средний срок выдаваемого потребкредита по итогам мая 2023 года сократился на 8,5% и составлял 27,3 месяцев.
В результате совокупный портфель потребительских кредитов по итогам мая текущего года достиг 8,6 триллиона рублей, увеличившись за год на 21,7%.
Уровень риска портфеля сохраняется на стабильно высоком, но приемлемом для данного вида кредитов уровне, указывают эксперты. Так, по данным компании, уровень просроченных более чем на 90 дней кредитов в целом по потребительскому сектору на конец мая составил 12,4%, что на 3 процентных пункта ниже уровня прошлогоднего мая.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Российские туристы, побывавшие на отдыхе в Сирии, сравнили эту страну с Италией. История Сирии насчитывает тысячи лет....Подробнее
Российский рубль ослаб на фоне мятежа, который устроили бойцы ЧВК «Вагнер». 30 июня на торгах Мосбиржи доллар впервые с...Подробнее
27 июня правительство Финляндии объявило об ужесточении правил въезда для граждан России. Собственникам недвижимости,...Подробнее
Священные Писания не исключают существования внеземного разума и жизни за пределами Земли. Об этом в день НЛО, который...Подробнее
В аналитическом центре НАФИ обратили внимание на то, что последние десять лет россияне стали вдвое больше...Подробнее
Российские семьи с детьми-первоклассниками и пенсионеры могут получить дополнительную выплату. Об этом рассказала...Подробнее
Руководитель российского внешнеполитического ведомства в ходе интервью сделал заявление по вопросу о сотрудничестве...Подробнее
В России ухудшается ситуация с оказанием помощи пациентам с онкологией. Об этом сообщает «E1.RU», отмечая, что проблемы...Подробнее
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный дал большое интервью журналистам американского издания «The...Подробнее
Неподалеку от подконтрольного Украине города Купянска Харьковской области продолжаются бои. В настоящее время они носят...Подробнее