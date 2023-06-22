Эксперт сообщил, что Китай сильно сократил зависимость от доллара

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Рано говорить о полном избавлении зависимости Китая от доллара, но есть ее значительное сокращение, заявил ученый из Йельского университета в США Бянь Юнцзу. Эксперт заявил, что вряд ли изменится тенденция использования доллара во внешней торговле и инвестициях в краткосрочной перспективе.
По данным китайского управления валютного контроля, в марте 2023 года юань обошел доллар по использованию в трансграничной торговле Китая.
Эксперт также сообщил, что во многих странах произошло ограничение ликвидности доллара и евро после повышения процентных ставок. Страны стали использовать местную валюту для расчетов.
«Бразилия, Россия, Индия, Иран увеличивают торговлю в местной валюте, проводят пассивную дедолларизацию и деевроизацию. В результате доля расчетов в местной валюте во внешней торговле разных стран увеличивается», — отметил Бянь Юнцзу.
По словам эксперта, обладая юанем, можно купить любые товары во всем мире:
«Показатели юаня довольно заметны, во-первых, потому что масштабы китайской экономики очень велики, и торговля в ней занимает большую долю, а торговля с Китаем занимает также заметное место в разных странах».
Эксперт уточнил, что темпы роста внешней торговли Китая растут, а его положение в мире стабильно. Это вызывает рост доверия юаню и его использования. Создание собственной клиринговой системы повысило удобство расчетов в юанях и в будущем послужит инфраструктурой для интернационализации юаня.
Однако говорить об избавлении от зависимости от доллара еще рано, так как доллар и евро занимают значительную долю в международной финансовой системе, пояснил эксперт.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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