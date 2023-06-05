Стало известно, что вклады россиян за границей выросли в 3 раза

С 2022 года российское население хранит 16,4 триллиона рублей не в банках, а наличными дома. За год эта сумма выросла на 2,4 триллиона. Также продолжают вывозить миллиарды долларов за рубеж. Вклады россиян за границей выросли в три раза.

Весь прошлый год из России уезжали люди. Точной статистики на этот счет нет, есть только цифра пересечения границы. По данным ФСБ, в прошлом году россияне выезжали из страны 17,4 миллиона раз. Эта цифра ни о чем не говорит, в 2019 году она была значительно больше. Однако аномалии наблюдались на границах отдельных стран. Так, за три месяца прошлой осенью пересекли казахскую границу 1 миллион 200 тысяч человек. Это абсолютный рекорд за последние 5 лет. По независимым оценкам, из страны на постоянное место жительства выехали от 500 до 700 тысяч человек.

«Много россиян в Турции. Есть данные о том, что в три раза увеличилась покупка домов. То есть есть какие-то косвенные данные. Уехали больше всего квалифицированные люди, у которых были сбережения. И живут они там, переведя все свои сбережения в долларах и в евро. Поэтому есть цифра, насколько уменьшились вклады в долларах и в евро. В разы уменьшились», — констатирует академик Аганбегян.

Каждый год из России вывозили в среднем 70 миллиардов долларов. В 2022 году в России был установлен рекорд по выводу денег из страны за последние 15 лет, причем этот отток шел по нарастающей.

В кризисном 2008 году бегство капиталов составило 133 миллиарда долларов. В 2014 году после присоединения Крыма из страны вывели 151,1 миллиардов долларов. В 2022 году — 227 миллиардов. Всего из страны за 15 лет ушли 1 триллион 100 миллиардов долларов.

Для аналитиков очень трудно отделить частные деньги от денег предприятий. Их посчитать крайне сложно, поскольку они не попадают под валютное регулирование, объясняет академик Авел Аганбегян.

«Предприятия тоже часть своих сбережений хранят в акциях, как и богатые граждане. Акции, как правило, покупают люди, у которых больше миллиона долларов. Они диверсифицируют свои накопления — часть в акциях, часть в зарубежных облигациях, часть в российских облигациях. Если они приобретают зарубежные акции или облигации, это отток», — говорит он.

В среднем до 2022 года граждане выводили акции и облигации в размере 20% от общей цифры оттока. В 2021 году было выведено 13 миллиардов долларов.

За прошлый год страну покинули 15% долларовых миллионеров. Если по всей стране их насчитывается 350 тысяч человек, то речь идет о примерно 50 тысячах. Естественно, свои деньги они тоже забрали. Академик Аганбегян говорит о небывалом росте вкладов россиян за рубежом.

Вклады россиян в зарубежных банках выросли в три раза, чего никогда не было, и достигли 94,3 млрд долларов, или 7,5 трлн рублей. Для сравнения: в 2021 году они выросли на 5,4 млрд долларов, по сравнению с 2020, а в 2022 году на 63,7 млрд, то есть, в 12 раз больше. Это на в валютных счетах в зарубежных банках. 38 млрд долларов из этой суммы были изъяты с валютных счетов в российских банках. Поэтому сократилась сумма валютных вкладов.

Отток очень значителен. Важно, что уехали относительно богатые, а остались бедные. Как известно, в России две трети семей не могут себе позволить купить новую одежду, бытовую технику. У тех, кто покинул родину, только каждый десятый живет от зарплаты до зарплаты.

На начало 2023 года на руках у населения было 16,4 триллиона рублей. За год наличные сбережения увеличились на 2,4 триллиона. Но отдавать свои накопления банкам сейчас никто не спешит.

«Получали заработную плату и не несли в банки. Продавали валюту, оставляли себе. Наличной валюты на руках на 1 февраля 2023 года — 267,5 млрд долларов», — говорит экономист Никита Масленников.

Аналитики говорят, что потребительский спрос только-только начал восстанавливаться, а его пик уже прошел. Среди населения царит неуверенность и неопределенность, поэтому все свои средства граждане предпочитают хранить при себе.

«Люди привыкают к новым реалиям потребления. А что это за аналог? А это нужно или не нужно? А это может стать постоянным для потребления? Это касается косметики, лекарств, одежды, обуви. Есть не то, чтобы сдержанность, но некое привыкание. Вряд ли быстро привыкнут к иранской моде. Надо себя самого убедить, что лучше не будет, так и останется. Это сдерживает потребительскую активность. Покупают самое необходимое», — объясняет Никита Масленников.

Депозиты в России стали немного расти, но что такое 37 триллионов рублей? Академик Аганбегян говорит, что это очень мало.

«Это 500 млрд долларов. А что такое 500 млрд долларов? Это 2,5% ВВП. Это мелочь. Мелочь! У Сергея Брина 137 млрд долларов. У одного. А у всего населения, включая всех олигархов, 500 млрд. Размер ВВП России — 2 трлн долларов. То есть 160 трлн рублей. Так что радоваться рано. Сейчас реальные доходы населения ниже, чем в 2015 на 7%. Поэтому те из нас, кто держит сбережения при себе, поступают мудро», — говорит эксперт.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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