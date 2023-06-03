В Египте введут налоги на роскошь и развлечения для туристов

Египет увеличил ряд налогов и сборов, взимаемых с иностранных туристов. В этот список входят беспошлинные покупки (duty free), сафари, дайвинг и вечеринки в отелях. По данным Al Ahram, новый 10-процентный налог будет введен на импортные предметы роскоши, такие как алкоголь, шоколад, фрукты, жареные кофейные зерна, креветки и копченый лосось. Все эти товары пользуются спросом в дорогих отелях, поэтому путешественников попросят доплатить за повышение цен.

В магазинах duty free предлагается взимать дополнительную пошлину в размере 3 процентов на товары стоимостью свыше 5 долларов, но не менее 1,5 доллара за единицу. Однако для членов дипломатического корпуса будет сделано исключение. Пятипроцентный сбор будет взиматься с музыкальных и танцевальных вечеринок в отелях, Налогом обложат стоимость услуг по сафари и дайвингу, а также полетов на воздушном шаре. Газета Al Ahram объявила, что плата за выезд из страны для египтян будет повышена до 100 египетских фунтов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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