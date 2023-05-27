Mail.ru: более 60% жителей России проведут отпуск внутри страны

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64% россиян в этом году будут отдыхать в РФ, а не за границей. Об этом свидетельствует опрос, который провел портал Авто Mail.ru.
Исходя из данных опроса, 64% граждан РФ будут проводить отпуск в РФ, а за границу отправится менее 17% российских туристов.
82% россиян возьмут отпуск летом, работать без отдыха будут 13%, а 5% еще не определились. 12% будут проводить отпуск на даче, а около 7% останутся дома.
На юге РФ планируют свой отдых 59% респондентов. 14% отдали предпочтение Центральной части страны, 7% — северу, более 6% — Уралу, Сибири и Дальнему Востоку. Свыше 5% выбрали для отдыха Азию, а менее 5% — Европу.
Как отмечают эксперты, политическая ситуация и проблемы с перелетами, а также российскими картами, ухудшение финансового положения повлияли на то, что снижается число тех россиян, которые отправятся в этом году в отпуск за границу.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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