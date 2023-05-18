«Reuters» сообщил о возможном запрете экспорта бензина из России

Россия рассматривает возможность запретить экспорт бензина, сообщил «Reuters». По словам источников агентства, так правительство рассчитывает предотвратить дефицит топлива на внутреннем рынке и рост цен после сокращения субсидий для нефтеперерабатывающих заводов. Кроме того, по их словам, правительство может увеличить объем обязательной продажи бензина на бирже. Минэнерго не ответило на запрос «Reuters» о комментарии.

Известно, что экспорт бензина из России с начала 2023 года вырос на 38% — до 1,8 млн т. По данным издания, к тому времени производство бензина увеличилось до 11,8 млн т, что превосходит прошлогодние показатели на 5%, а запасы бензина на НПЗ и нефтебазах превысили 2 млн т.

В середине мая стоимость бензина «Премиум-95» на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже установила исторический рекорд. 19 мая его цена достигла 61 796 рублей. 23 мая бензин «Премиум-95» стоит 61 744 рубля (+0,4%), бензин «Регуляр-92» — 53 172 рубля (+0,54%).

Минэнерго тогда заявило, что изменение биржевых цен существенно не повлияет на розничную стоимость бензина. Ведомство сохранило рекомендацию нефтяным компаниям увеличить объем предложения автомобильного бензина на рынке, в особенности АИ. По данным Минэнерго, в начале мая 2023 года на рынок отгружалось на 6,5% больше автомобильного бензина, чем было в аналогичный период 2022 года.

В конце апреля Минфин предложил снизить в два раза топливный демпфер в период с июля 2023 по июль 2024 года. Демпфер используется для стабилизации внутренних цен на бензин: российские компании получают компенсацию из бюджета, если цены на бензин внутри России ниже, чем при продаже на экспорт. Ведомство утверждало, что в этом случае выплаты из бюджета снизятся на 30 млрд рублей в месяц.

Министр финансов Антон Силуанов тогда заявил, что выплаты идут в маржу нефтепереработчиков, и Федеральной антимонопольной службе нужно будет проконтролировать, чтобы нефтяники после изменения демпфера не пытались повышать цены на нефтепродукты.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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