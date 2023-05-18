«Reuters» сообщил о возможном запрете экспорта бензина из России

Сегодня, 22:14

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«Reuters» сообщил о возможном запрете экспорта бензина из России
Фото из открытых источников

Россия рассматривает возможность запретить экспорт бензина, сообщил «Reuters». По словам источников агентства, так правительство рассчитывает предотвратить дефицит топлива на внутреннем рынке и рост цен после сокращения субсидий для нефтеперерабатывающих заводов. Кроме того, по их словам, правительство может увеличить объем обязательной продажи бензина на бирже. Минэнерго не ответило на запрос «Reuters» о комментарии.

Известно, что экспорт бензина из России с начала 2023 года вырос на 38% — до 1,8 млн т. По данным издания, к тому времени производство бензина увеличилось до 11,8 млн т, что превосходит прошлогодние показатели на 5%, а запасы бензина на НПЗ и нефтебазах превысили 2 млн т.

В середине мая стоимость бензина «Премиум-95» на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже установила исторический рекорд. 19 мая его цена достигла 61 796 рублей. 23 мая бензин «Премиум-95» стоит 61 744 рубля (+0,4%), бензин «Регуляр-92» — 53 172 рубля (+0,54%).

Минэнерго тогда заявило, что изменение биржевых цен существенно не повлияет на розничную стоимость бензина. Ведомство сохранило рекомендацию нефтяным компаниям увеличить объем предложения автомобильного бензина на рынке, в особенности АИ. По данным Минэнерго, в начале мая 2023 года на рынок отгружалось на 6,5% больше автомобильного бензина, чем было в аналогичный период 2022 года.

В конце апреля Минфин предложил снизить в два раза топливный демпфер в период с июля 2023 по июль 2024 года. Демпфер используется для стабилизации внутренних цен на бензин: российские компании получают компенсацию из бюджета, если цены на бензин внутри России ниже, чем при продаже на экспорт. Ведомство утверждало, что в этом случае выплаты из бюджета снизятся на 30 млрд рублей в месяц. 

Министр финансов Антон Силуанов тогда заявил, что выплаты идут в маржу нефтепереработчиков, и Федеральной антимонопольной службе нужно будет проконтролировать, чтобы нефтяники после изменения демпфера не пытались повышать цены на нефтепродукты.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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