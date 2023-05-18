Инвестбанки устали от Китая

У большинства ведущих инвестбанков мира по итогам прошлого года заметно ухудшились результаты от бизнеса в Китае. Эксперты связывают это с ужесточением регулирования в КНР, а также с непредсказуемыми и жесткими решениями по сдерживанию пандемии и ростом геополитической напряженности в отношениях США и КНР. На этом фоне одни банки отказываются от расширения своих операций в Китае, а другие готовы на их частичное сокращение.

Ведущие инвестиционные банки Европы и США зафиксировали в прошлом году убытки или сокращение прибыли в своих китайских подразделениях. По данным The Financial Times, проанализировавшим отчетность банков, убытки в Китае получили американский Goldman Sachs, британский HSBC, швейцарский Credit Suisse и немецкий Deutsche Bank, а у американского Morgan Stanley прибыли сократились. Единственными крупными инвестбанками, у которых прибыль от китайских операций в 2022 году выросла, стали американский JPMorgan и швейцарский UBS.

Прибыли инвестбанков падают на фоне ужесточения рыночного регулирования со стороны нынешнего китайского руководства, в том числе в финансовой сфере.

Одним из главных источников дохода были комиссионные от размещения бумаг китайских компаний на американских и европейских биржах и обслуживания их операций на западных рынках, но этот бизнес заметно сократился из-за роста напряженности в отношениях между КНР и США, начавшегося еще при президенте Дональде Трампе. В результате китайские и американские власти ужесточили правила размещения и листинга китайских компаний в США. А в прошлом году по деловому климату и экономической динамике в Китае ударили жесткие локдауны.

В результате, как сообщает агентство Bloomberg, ведущие инвестбанки вынуждены пересматривать свои планы в Китае. Goldman Sachs уже сократил свои прогнозы по китайским операциям на ближайшие пять лет. Morgan Stanley приостановил проект по созданию полноценного брокерского подразделения в материковом Китае, решив пока сосредоточиться на более скромных операциях по фьючерсам и деривативам. Кроме того, по данным источников агентства, Morgan Stanley планирует сокращение на 7% штата своих инвестбанковских подразделений в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Ранее стало известно и о планах JPMorgan сократить свой инвестбанковский штат в Азии, в том числе в Китае.

Впрочем, несмотря на ухудшение ситуации в Китае и сокращение операций, мировые инвестбанки не собираются совсем покидать этот рынок.

«Они уже закрепились там,— цитирует FT неназванного высокопоставленного банкира.— Снова получать лицензии и нанимать людей очень дорого. Поэтому вряд ли они захотят полностью уйти оттуда».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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