Эксперты РФ оценили плюсы и минусы возможного внепланового повышения пенсионных выплат

Чем ближе первый день лета, тем больше волнений в обществе, СМИ и экспертных кругах по-поводу возможной внеплановой индексации пенсий. Ровно год назад в 20-х числах мая президент Путин объявил о подобной мере — росте с 1 июня 2022 года пенсии для неработающих пенсионеров на 10%. Тогда этот шаг объяснялся быстро растущей инфляцией, которая на фоне «санкционной войны» зашкаливала по весне за 17%. Ныне инфляция в 7 раз (!) меньше, но вряд ли от этого жизнь 35 миллионов российских пенсионеров стала легче. Вправе ли они надеяться на новый социальный «подарок» от государства?

Напомним об обстоятельствах годичной давности. 25 мая 2022 года на заседании Госсовета, посвященного вопросам социальной поддержки населения, Владимир Путин объявил о внеплановой индексации пенсий на 10%. С 1 июня были проиндексированы все страховые пенсии по старости, по инвалидности, по потере кормильца, выплаты по государственному пенсионному обеспечению и социальные пенсии. Это позволило увеличить доходы 35 млн неработающих пенсионеров. Средняя пенсия в стране тогда разом выросла с 18 984 до 20 882 рублей. Причем суммарный размер индексации (а она была второй в том году) позволил перекрыть годовую инфляцию, которая на своем весеннем пике прошлого года поднималась почти до 18%.

Этот социальный шаг со стороны государства явно запал в душу россиянам, которые теперь мечтают о повторении прошлогоднего сюжета уже в текущем, 2023 году. Однако ныне ситуация на экономическом небосклоне совсем другая. Принципиальных отличий два. Первое и главное — кардинально изменившаяся ситуация с инфляцией. Она в стране сегодня, согласно официальным данным, вовсе не 17-18%, как было год назад, и даже не 10-11%, как в этом январе, а менее 2,5%. Соответственно, проведенная в самом начале текущего года индексация страховых пенсий по старости на 4,8% по идее с лихвой покрывает эту инфляцию.

Второй и не менее важный фактор — растущий дефицит федерального бюджета. В прошлый год наша страна вступала с уверенным профицитом бюджета (за первые 4 месяца 2022 года доходы казны превышали расходы на триллион рублей), а значит, располагала средствами на более-менее щедрые социальные «подарки» гражданам. А сейчас федеральный бюджет глубоко дефицитный: дыра в нем по итогам апреля достигла 3,4 трлн рублей, что почти на 850 млрд больше, чем правительство запланировало на целый год. На этом фоне изыскать почти полтриллиона рублей (во столько обошлась прошлогодняя июньская индексация пенсий) будет крайне затруднительно.

Исходя из этих факторов, большинство экспертов советует пожилым россиянам не тешить себя несбыточными надеждами на новую индексацию.

«Повторение прошлогоднего решения очень маловероятно, — считает финансовый аналитик, кандидат экономических наук Марк Гойхман, — Госбюджет выступает «донором» Пенсионного (ныне — Социального) фонда, у которого нет достаточных средств для финансирования пенсий. Но сейчас, на фоне растущего дефицита, у государства нет возможности пополнить его для дополнительной индексации пенсий».

Андрей Лобода, директор по коммуникациям BitRiver, уверен, что даже в нынешней непростой социально-экономической ситуации поводы для оптимистических ожиданий у пенсионеров остаются.

«Сегодня средний размер ежемесячной пенсии в России составляет около 21 тысячи рублей, — напоминает эксперт. — Сумма кажется скромной даже при условии очень бережных трат пожилыми людьми. Однако нужно понимать, что государство сумело за последние годы весьма показательно усилить результаты в реализации социальной политики. За прошедший календарный год индексация пенсий оказалась почти на 2 процента выше инфляции. Есть все основания полагать, что и в этом россиян ждёт неожиданный скачок в индексации, тем более, что инфляция сегодня резко снизилась».

Деньги для столь важного социального шага, даже на фоне дефицита бюджета, у государства найдутся, полагает Лобода. Тем более, что помощь гражданам приносит видимые результаты. Сегодня за чертой бедности живут уже менее 10 млн россиян — это самый низкий показатель за последние 30 лет. А значит, делает вывод наш собеседник, целевая поддержка в первую очередь неработающих пенсионеров уже оказалась весьма результативной.

При этом он считает, что рост пенсий в России — злободневная тема на долгие годы.

«И государство находит возможности для оперативного и последовательного исполнения своих социальных обязанностей, особенно, если российской президент периодически подстёгивает в этом вопросе правительство. Ведь всему обществу объективно понятно, что минимально достойный уровень пенсии по старости должен быть на минимальной отметке в 50 тысяч рублей. К этому и идем, хотелось бы поскорее!», — призывает Андрей Лобода.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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