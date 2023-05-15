Экономист Ордов назвал максимальным рост курса доллара США до 92 рублей

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Директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов заявил, что максимальный рост курса американской валюты составит 92 рубля. По словам специалиста, к такому показателю могут привести эмоциональные реакции рынка на укрепление доллара.
Как пояснил Ордов, вряд ли российская национальная валюта ослабнет больше, чем до 92 рублей, так как в противном случае Центробанк РФ и Министерство финансов начнут интервенции.
Специалист подчеркнул, что серьезных предпосылок для значительного ослабления рубля нет. Более того, пока Россия отказалась от использования мощного рычага — это возвращение обязательств по продаже валютной выручки компаниям-экспортерам. В настоящее время им разрешено не продавать эту выручку. Если этот инструмент вернут, то 15 рублей с курса доллара моментально уйдет.
Константин Ордов отметил, что у Банка России и Министерства финансов есть достаточный арсенал финансовых решений для стабилизации курса российской национальной валюты. Поэтому они долго могут наблюдать за укреплением доллара, вплоть до 92 рублей, будучи уверенными, что в любое время вернут его в диапазон 70-80 рублей, который является комфортным. При этом курс российской национальной валюты может на какой-то период уйти в диапазон 85-90 рублей, что обеспечит возвращение к запланированному дефициту бюджета без создания излишней нагрузки на бизнес.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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