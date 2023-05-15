Экономист Ордов назвал максимальным рост курса доллара США до 92 рублей

Вчера, 22:04

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Экономист Ордов назвал максимальным рост курса доллара США до 92 рублей
Фото из открытых источников

Директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов заявил, что максимальный рост курса американской валюты составит 92 рубля. По словам специалиста, к такому показателю могут привести эмоциональные реакции рынка на укрепление доллара.

Как пояснил Ордов, вряд ли российская национальная валюта ослабнет больше, чем до 92 рублей, так как в противном случае Центробанк РФ и Министерство финансов начнут интервенции.

Специалист подчеркнул, что серьезных предпосылок для значительного ослабления рубля нет. Более того, пока Россия отказалась от использования мощного рычага — это возвращение обязательств по продаже валютной выручки компаниям-экспортерам. В настоящее время им разрешено не продавать эту выручку. Если этот инструмент вернут, то 15 рублей с курса доллара моментально уйдет.

Константин Ордов отметил, что у Банка России и Министерства финансов есть достаточный арсенал финансовых решений для стабилизации курса российской национальной валюты. Поэтому они долго могут наблюдать за укреплением доллара, вплоть до 92 рублей, будучи уверенными, что в любое время вернут его в диапазон 70-80 рублей, который является комфортным. При этом курс российской национальной валюты может на какой-то период уйти в диапазон 85-90 рублей, что обеспечит возвращение к запланированному дефициту бюджета без создания излишней нагрузки на бизнес.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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