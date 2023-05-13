Как крупные ритейлеры развивают культуру потребления российских вин

Сегодня, 20:39

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Как крупные ритейлеры развивают культуру потребления российских вин
Фото из открытых источников

Санкции и непростая геополитическая обстановка открыли для российских бизнесменов много возможностей для роста. Сегодня они пользуются моментом и предлагают гражданам товар, который уже соперничает с известными брендами за голоса покупателей.

Крупные магазины по всей стране реализуют продажи местного вина. Люди могут приобрести напиток по приятным ценам и по акциям. Таким образом, торговые точки привлекают внимание покупателя.

Согласно данным, которые приводят представители торговой сети «Пятерочка», в 2022 году продажи вина российского производства выросли на 16 % в натуральном выражении год к году и на 22 % в рублевом эквиваленте. Это свидетельствует о том, что отечественные вина находят все большую аудиторию и пользуются уважением у граждан.

В «Пятерочке» на отечественные напитки приходится более половины всего оборота вина, а в общем ассортименте алкогольных напитков они занимают долю в 40 %. Местные производители умеют создавать качественные и вкусные вина, которые ценятся на рынке. Так, в опросе «Ромир» от августа 2022 года 40% респондентов отмечают приемлемую цену, 22% — приятный вкус вина, а 20% — его хорошее качество.

Ввиду климатических особенностей россияне чаще отдают предпочтение красным винам: по данным «Пятерочки», на них приходится до 60% оборота. Далее 35% оборота составляют белые вина, еще 5% — розовые. Любопытно, что в Санкт-Петербурге потребители чаще, чем в других регионах, выбирают крепленые вина — их продажи в регионе в среднем на 12% превышают показатели других территорий. Спрос на российские игристые вина при этом возрастает стабильно по всей стране. По сравнению с 2021 годом в 2022-м он увеличился на 20%.

Бум развития российского виноделия начался в 2018 году. Тогда был разработан проект федерального закона «О виноградарстве и виноделии», включающий в себя меры господдержки, а Роскачество совместно с Минпромторгом и Минсельхозом запустило ежегодный «Винный гид России» — крупнейшее российское исследование винодельческой продукции и рейтинг лучших вин по категориям.

В стране насчитывается девять винодельческих регионов. С каждым годом они увеличивают объемы производства, при этом прорывной рост случился в 2022 году. Это связано не только со сложившейся геополитической ситуацией, но и с тем, что прошлый год оказался щедрым на урожай и по меркам виноделов считался очень хорошим. Объем производства вина по итогам 2022 года составил порядка 600 млн декалитров, сообщил исполнительный директор Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) Алексей Плотников на открытии акции «Дни российских вин», направленной на поддержку производителей качественного вина и знакомство с ним потребителей.

«Если в 2018 году, когда стартовал «Винный гид России», производилось порядка 800 единиц российского вина различных наименований, то сегодня произошел рост в десятки раз, и в ЕГАИС зарегистрировано уже несколько тысяч наименований российского вина», — отметила заместитель руководителя АНО «Российская система качества» Елена Саратцева на открытии «Дней российских вин».

Кроме того, изменение климата влечет за собой расширение виноградопригодных земель в нехарактерных для этого регионах. Так, эксперты АВВР отмечают, что винодельческие проекты развиваются в Подмосковье, где есть собственная ассоциация виноградарей и виноделов, а также в Воронеже, Самаре, Саратове.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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