После очередного повышения МРОТ с 1 июля текущего года в России вырастут заработные платы

В Белгородской области власти прокомментировали сообщения о выходе танков ВСУ к региону
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Российские работники могут ожидать повышения заработной платы с 1 июля 2023 года, когда произойдет очередное повышение уровня МРОТ. В настоящий момент группа экспертов из разных ведомств работают над суммой повышения, которая рассчитывается с учетом многих факторов, в том числе уровня инфляции в стране.
Последний раз уровень МРОТ в Российской Федерации был повышен в январе текущего года. В настоящий момент в соответствии с текущим законодательством уровень МРОТ составляет 16 242 рубля. Очередное повышение, по заверению российского правительства, должно превысить показатели инфляции, чтобы положительно сказаться на развитии экономики страны и способствовать улучшению благосостояния трудоспособного населения страны.
По словам премьер-министра России Михаила Мишустина, уже с 1 января 2024 года новый уровень МРОТ будет установлен в размере 19 242 рубля. Данное повышение позволит улучшить экономическую ситуацию в стране и поднять уровень жизни определенной части населения России.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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