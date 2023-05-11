После очередного повышения МРОТ с 1 июля текущего года в России вырастут заработные платы

Сегодня, 20:44

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После очередного повышения МРОТ с 1 июля текущего года в России вырастут заработные платы
Фото из открытых источников

Российские работники могут ожидать повышения заработной платы с 1 июля 2023 года, когда произойдет очередное повышение уровня МРОТ. В настоящий момент группа экспертов из разных ведомств работают над суммой повышения, которая рассчитывается с учетом многих факторов, в том числе уровня инфляции в стране.

Последний раз уровень МРОТ в Российской Федерации был повышен в январе текущего года. В настоящий момент в соответствии с текущим законодательством уровень МРОТ составляет 16 242 рубля. Очередное повышение, по заверению российского правительства, должно превысить показатели инфляции, чтобы положительно сказаться на развитии экономики страны и способствовать улучшению благосостояния трудоспособного населения страны.

По словам премьер-министра России Михаила Мишустина, уже с 1 января 2024 года новый уровень МРОТ будет установлен в размере 19 242 рубля. Данное повышение позволит улучшить экономическую ситуацию в стране и поднять уровень жизни определенной части населения России.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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