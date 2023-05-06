Как и во многих других странах, российские власти следят за ценами на социально значимые продукты. Никита Чаплин, депутат Государственной Думы от «Единой России», объяснил, какие продукты являются наиболее важными.

Впервые в истории Италии был создан специальный комитет для решения проблемы стремительно растущих цен на макароны. Власти обеспокоены 25-процентным ростом цен на макароны Made in Italy за этот год, а в некоторых регионах он был еще выше. Они даже создали специальную комиссию, заседание которой состоится 11 мая. В Госдуме заявили, что российские власти постоянно следят за ценами на макароны и другие социально значимые продукты, а также анализируют любые изменения цен.

Никита Шаппель, член комитета Госдумы по бюджету и налогам, рассказавший о продуктах, за которыми нужно следить в России, заявил, что подорожание товаров в России неизбежно.

«Курс рубля, безусловно, является самым значительным фактором. Даже небольшое ослабление валюты приведет к росту цен на импорт продовольствия. Также сейчас все зависит от того, каким путем товары попадают в страну — через прямой импорт или параллельный, который сопровождается большими логистическими трудностями. Поэтому стоит следить за ценами на импортные сыры, вино и колбасы», — сказал депутат.

Цены на белое вино, игристое вино и сыр выросли в общей сложности на 28 процентов. Цены на хлеб, масло и мясо птицы — самые основные товары в корзине. Средняя цена на хлеб за последний год выросла на 6-10 рублей. Цены на мясо птицы выросли незначительно. Однако среднее увеличение стоимости составляет 1,7 рубля, что составляет 3-5 рублей в зависимости от того, где хозяйство производит курицу. Сливочное масло за последний год подорожало в 11 раз. То же самое касается и пельменей. Сейчас килограмм стоит 1100 рублей, а к 2023 году килограмм пельменей будет стоить 300-350 рублей.

В результате роста цен и ослабления рубля из-за инфляции, по словам депутата, цены на импортные продукты также продолжат расти. Чаплин заключил, что также необходимо уделять особое внимание внутреннему рынку.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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