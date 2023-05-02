Россия не может вывести из индийских банков десятки миллиардов долларов

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Россия не может вывести деньги из Индии после продажи нефти на рекордную сумму.
Темпы дедолларизации России и Азии обернулись серьезными проблемами для экономических отношений между странами. Вследствие ускоренного перехода от доллара к национальным валютам, возникают сложности с осуществлением международных расчётов.
На примере России и Индии, становится очевидно, что быстрый отказ от доллара может привести к дисбалансу в экономических отношениях. В пятницу, 5 мая, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о накоплении миллиардов рупий в индийских банках, которые Россия не может использовать из-за сложности перевода их в другие валюты.
Статистика Министерства торговли и промышленности Индии показывает сокращение экспорта в Россию на 11,6% до 2,8 млрд долларов за первые 11 месяцев финансового года 2022-23. При этом импорт вырос почти в пять раз до 41,56 млрд долларов. Рост импорта связан с закупками дешевой российской нефти индийскими компаниями после введения Западом санкций.
Аналитическая компания «Vortexa Ltd» сообщает о рекордных объемах импорта российской нефти в Индию в апреле — 1,68 млн баррелей в день, что в шесть раз больше, чем годом ранее. Однако, эти рекорды привели к серьёзным проблемам.
По данным «Bloomberg», Россия и Индия изначально планировали торговать в национальных валютах после введения санкций против российских банков и запрета на использование системы SWIFT. Но из-за волатильности рубля после начала военного конфликта в Украине, стороны отказались от планов по организации механизма импорта нефти на основе рубля и рупии.
В результате возникшего дисбаланса в торговле сумма «замороженных средств» для России может достигать десятков миллиардов долларов. Ситуация усугубляется историческим высоким совокупным дефицитом торгового баланса Индии, что снижает возможности безналичных расчетов с третьими странами.
Эти проблемы свидетельствуют о необходимости основательного подхода к процессу дедолларизации и внимания к экономическим реалиям и сложностям перехода к торговле национальными валютами. Быстрый переход к использованию национальных валют может привести к непредвиденным и нежелательным последствиям для экономической стабильности и международных отношений.
Как именно будет решаться возникшая проблема — неизвестно.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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