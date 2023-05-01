Армения удвоила объемы экспорта товаров в Россию

Вчера, 22:49

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Армения удвоила объемы экспорта товаров в Россию
Фото из открытых источников

Россия за прошедший год утвердилась в статусе крупнейшего экспортного рынка для Армении. Стало известно, что объемы товарооборота между государствами увеличились в два раза. На этом фоне попытки Еревана построить экономические отношения с Западом выглядят рискованными.

«Решение осуществлять торговые операции без использования валют третьих стран оценивается положительно, поскольку это позволит защитить торговых партнеров и предпринимателей от рисков», — говорится в заявлении ЦБ Армении.

Армения стала еще больше привязана к партнерству с Россией. В 2022 году объем товарооборота между Арменией и Россией вырос почти в два раза, но этот рост был в основном обусловлен реэкспортом, прибегнуть к которому вынудили западные санкции против Москвы.

Стоит отметить, что армянские производители не видят для себя особой выгоды от возросшего товарооборота. Более того, они сталкиваются с растущей неопределенностью, поскольку расчеты осуществляются в слабой и нестабильной российской валюте. Эта тенденция угрожает свести на нет осторожные попытки Армении по укреплению связей с Западом и снижению политической зависимости от России и зависимости от нее в сфере безопасности.

По словам министра экономики Армении Ваана Керобяна, по состоянию на 16 марта Армения и Россия во взаимных расчетах используют только рубли, отказавшись от доллара и евро.

Как правило, укрепление национальной валюты плохо сказывается на экспорте страны. А армянские экспортеры и без того в течение последнего года находятся в смятении из-за резкого роста курса драма по отношению к доллару. Примечательно, что подобное ослабление доллара в значительной степени было вызвано притоком долларов из России, граждане которой переводили свои капиталы в Армению на фоне военного конфликта и санкций.

Переход на рублевые расчеты и происходящее параллельно ослабление российской валюты приходятся на пик экономического сотрудничества между Арменией и Россией. В прошлом году доля России в торговом обороте Армении увеличилась почти вдвое и превысила 5 миллиардов долларов, что составляет 35 процентов от общего объема. Россия также является основным экспортным рынком для Армении. Сорок пять процентов производимых в Армении товаров экспортируется в Россию.

Такой рост является результатом оттока западных компаний с российского рынка. Но, хотя некоторым армянским поставщикам удалось расширить свой бизнес в России, большая часть армянского экспорта в Россию в настоящее время фактически является реэкспортом товаров из западных стран.

Арамян, бывший министр финансов, сказал, что, хотя точных цифр по реэкспорту нет, очевидно, что минимальный рост производства в Армении не сопоставим с увеличивающимися вдвое объемами экспорта.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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