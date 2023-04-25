Стали известны причины, по которым блогеры не платят налоги на сотни миллионов

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Стали известны причины, по которым блогеры не платят налоги на сотни миллионов
Фото из открытых источников

Последние громкие истории с блогерами, заподозренными в уклонении от уплаты налогов на огромные суммы, вывели эту сферу частного бизнеса в лидеры общей информационной повестки.

Обыватель вправе спросить: «Помилуйте, откуда взялись десятки, сотни миллионов рублей неуплаченного НДФЛ? Что за деньги зарабатывают эти удивительные люди? И почему государство взялось за них, пирующих во время чумы, только сейчас?».

Полеты на бизнес-джетах в любую точку мира, покупки автомобилей класса люкс (супруги Валерия и Артем Чекалины владеют пятью такими — Bentley, Lamborghini, Rolls-Royce и двумя Mercedes), апартаменты в Дубае, роскошные вечеринки на Лазурном берегу или Мальдивах с участием топовых артистов — таков сегодня стандарт жизни девяти самых богатых российских интернет-коучей, совместно зарабатывающих миллиарды рублей в год. На их страницы в Instagram (соцсеть принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) подписаны десятки миллионов пользователей.

У 30-летней королевы марафонов Елены Блиновской, задержанной на подъезде к российско-белорусской границе, подписчиков 5,3 млн. Еще в 2020 году Forbes оценил ее годовую выручку в 330 млн рублей, а с тех пор доходы выросли, судя по всему, значительно. В 2021-м блогер шумно отметила свой день рождения, бюджет которого превысил 120 млн рублей.

«По данным следствия, Блиновская, оказывая информационные услуги посредством сети Интернет, используя схему «дробления» бизнеса, занизила полученные доходы и не уплатила за период 2019-2021 года налог на добавленную стоимость и НДФЛ на общую сумму свыше 918 млн рублей», — заявили в Следственном комитете.

С учетом этой незадекларированной суммы, по оценкам юриста Михаила Алексеева, реальные доходы Блиновской за три года составили около 6 млрд рублей. И это по самым скромным подсчетам, исходя из минимальных налоговых ставок, применяемых для ИП. Для сравнения: ровно столько — 6 млрд рублей было выделено из федерального бюджета в первом квартале этого года на реализацию национальных проектов.

Примерно та же история с Чекалиной: по версии следствия, она, будучи индивидуальным предпринимателем, применяла упрощенную систему налогообложения (при ней бизнесмен платит либо 6% с доходов, либо 15% с разницы между доходами и расходами) с допустимым лимитом доходов в 150 млн рублей в год. Ее доходы от марафонов превышали эту сумму, и чтобы не платить налоговой службе больше, она поделила бизнес между пятью членами семьи (они же – ИП), на счета которых и поступали деньги. Это позволило Чекалиной уклониться от уплаты налогов на 311 млн рублей.

По словам экспертов, схема с распределением доходов по нескольким ИП используется блогерами уже долгие годы. Их бухгалтерией ФНС стала плотно заниматься с 2022 года: налоговые проверки начались весной-летом. Почва для этой практики возникла в 2018-м: тогда ФНС и Росфинмониторинг договорились об оперативном обмене информацией по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

«По всем громким скандалам с блогерами мы видим, что им вменяется одно и то же, — говорит старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова. — Что значит дробление бизнеса? Это когда доход, предназначенный одному человеку, поступает нескольким — родственникам или доверенным лицам. Его дробят таким образом, чтобы каждый из получателей мог оставаться на упрощенной системе налогообложения и платить минимальный налог по ставке 6%, а не 15% или 20%, как это действует для тех, у кого доход превышает 150 млн рублей в год в зависимости от наличия или отсутствия юридического лица».

Таким образом, выходит, что все платили налоги, но в меньшем размере, чем должны были. Сейчас эти схемы вычислили и налог доначислили. Очевидно, рассуждает Гусятникова, в условиях острого бюджетного дефицита государство будет ужесточать фискальную политику. За самых популярных блогеров-миллионников взялись по-настоящему, чтобы показать на их примере, чем грозит уход от налогов всем остальным. Проблемы бухучета здесь точно найдутся, и сама эта сфера весьма перспективна для ФНС: львиную долю денежного результата можно получить не с общей массы блогеров, а с нескольких самых крупных и видных.

«Конечно, налоги надо платить. Тем более что казна нуждается в пополнении, — отмечает финансовый аналитик Сергей Дроздов. – Вместе с тем нашу налоговую систему следует упростить — сегодня она слишком громоздка. Чем больше денег ты зарабатываешь, тем сложнее тебе рассчитываться с государством, а ФНС, в свою очередь, — администрировать предпринимательскую деятельность, проводить проверки. Я не оправдываю блогеров, но от налогов они уходят еще и по причине крайней запутанности, непрозрачности фискальных механизмов. И на круг получается не 13% НДФЛ, а явно больше из-за всевозможных отчислений. Плюс срабатывает банальная жадность: когда человек видит, что ему надо расстаться с миллиардом рублей, он начинает мухлевать. А вообще, не блогеры изобрели эти схемы: их могли подсказать бухгалтеры, работающие совсем в других сферах бизнеса».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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