В начале апреля часть россиян получит прибавку к пенсии, а некоторым не одобрят кредит

Ряд законодательных изменений появится в апреле 2023 года. При этом самыми важными станут индексации отдельных видов пенсий, а также ужесточение некоторых кредитных операций.

1 апреля традиционно получатели социальных пенсий ощутят небольшую прибавку к денежным поступлениям. В Минтруде уточнили, что размер индексации рассчитывается на основе темпов роста прожиточного минимума пенсионеров годом ранее. Таким образом, на 1 апреля 2023 года индексация будет рассчитана на основании данных за 2022 год.

За прошлый год такую индексацию проведут дважды — причиной тому стал рост инфляции. Поэтому на первом этапе (1 апреля) рост составит 3,3%. В июне прошлого года социальные пенсии уже подняли на 10%.

Немаловажным станет еще одно изменение — микрофинансовые организации теперь получат жесткие условия для определения платежеспособности своих клиентов. В частности, с 24 апреля им придется проверять личность заемщика сразу по нескольким параметрам. Эти меры также направлены на предотвращение ряда мошеннических схем.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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