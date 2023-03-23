В начале апреля часть россиян получит прибавку к пенсии, а некоторым не одобрят кредит

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Ряд законодательных изменений появится в апреле 2023 года. При этом самыми важными станут индексации отдельных видов пенсий, а также ужесточение некоторых кредитных операций.
1 апреля традиционно получатели социальных пенсий ощутят небольшую прибавку к денежным поступлениям. В Минтруде уточнили, что размер индексации рассчитывается на основе темпов роста прожиточного минимума пенсионеров годом ранее. Таким образом, на 1 апреля 2023 года индексация будет рассчитана на основании данных за 2022 год.
За прошлый год такую индексацию проведут дважды — причиной тому стал рост инфляции. Поэтому на первом этапе (1 апреля) рост составит 3,3%. В июне прошлого года социальные пенсии уже подняли на 10%.
Немаловажным станет еще одно изменение — микрофинансовые организации теперь получат жесткие условия для определения платежеспособности своих клиентов. В частности, с 24 апреля им придется проверять личность заемщика сразу по нескольким параметрам. Эти меры также направлены на предотвращение ряда мошеннических схем.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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