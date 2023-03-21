Экономист Гинько выдвинул версию о последнем всплеске спроса на евро

Эпоха американской и европейской валют уже уходит, а сегодняшний рост курса евро до 83 рублей можно назвать «последним всплеском спроса». Об этом заявил экономист, преподаватель РАНХиГС Владислав Гинько.

Он отметил, что евро – это крайне высокорискованная валюта, ведь любые транзакции могут быть заблокированы по решению ЕС и США.

Эксперт считает, что спрос на евро дальше будет снижаться как со стороны физических лиц, так и юридических. По его мнению, это связано с интенсивным развитием туризма в страны с другой валютой, например, в Китай.

«Во-вторых, мы всё меньше закупаем товаров из ЕС. Мы стали больше закупать продукции в других странах, и у нас очень мощно развивается собственное производство», — сказал Гинько, объясняя уходящий тренд на доллары и евро.

В данный период курс евро на Московской бирже превысил 83 рубля впервые с 21 апреля 2022 года.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700