Эксперт объяснил, почему скупка энергоресурсов Китаем не спасет бюджет России

Китай стал крупнейшим импортером российских энергоресурсов. За период январь-февраль РФ вышла на первое место по поставкам газа и нефти в Поднебесную, сдвинув с пьедестала своих главных конкурентов — Саудовскую Аравию, Катар и Туркмению. Правда, отечественную экономику такими рекордами порадовать сложно: дефицит федерального бюджета вырос до максимума, а добывающие отрасли, в связи с санкциями и падением цен на углеводороды, постепенно утрачивают способность пополнять федеральную казну необходимыми финансами.

Как сообщают представители китайской таможни, в январе Россия заняла первое место по объему совокупных поставок газа в Китай. По трубопроводу «Сибири» в народную республику было отправлено около 2 млрд кубометров «голубого топлива», а еще 770 млн кубов отечественные производители продали в сжиженной форме. Экспорт в Китай других крупнейших газовых поставщиков таких как Катар и Туркменистан оказался более чем в 1,5 раза меньше.

С «черным золотом» повезло еще больше. В первые два месяца 2023 года Пекин закупил почти 15,7 млн тонн российской нефти (около 1,95 млн «бочек» в день), что примерно на 24% выше того же периода 2022-го. Саудовская Аравия, до последних дней считавшаяся главным экспортером жидких углеводородов в Китай, переместилась на второе место. По прогнозам американского агентства Bloomberg, выбранный Поднебесной путь на смягчение коронавирусных ограничений позволит китайским энергетическим гигантам PetroChina и CNOOC нарастить суточный импорт нефти еще на полмиллиона, и значительную часть его может обеспечить Россия.

Между тем, по сообщениям Главного таможенного управления КНР, местные импортеры уже давно скупают российскую нефть с большим дисконтом. Западные санкции и «потолок» цен на углеводороды из нашей страны, позволили китайским покупателям заключать контракты с западно сибирскими добытчиками со скидками. В частности, партии низкосернистой российской марки ESPO, которые в феврале прибыли на перерабатывающие заводы провинции Шаньдун, продавались с преференцией в $8 за баррель по сравнению со стоимостью Brent.

Однако торжествовать по поводу углеводородных прорывов на китайском направлении Москве явно рано. Стоимость нефти на мировом рынке продолжает снижаться. Международный сорт Brent рухнул ниже $70 за баррель. С такими низкими ценами биржевые игроки не сталкивались с декабря 2021 года. Падение сырьевых котировок мировые эксперты связывают с возможной рецессией европейской экономики и предстоящим повышением процентной ставки Федеральной резервной служба США.

«Усугубить положение отечественного энергосектора способен очередной санкционный удар, который могут нанести участники G7 и страны Евросоюза», — полагает инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.

Эстония, Литва и Польша призвали своих коллег по Европейскому союзу снизить установленный в конце прошлого года лимит экспортных цен на российскую нефть с $60 до $51,5 за «бочку». Скидку в $8, по которой наша страна якобы в последнее время продавала сырье на восточно-китайские перегонные предприятия, можно считать лишь вершиной айсберга. Для успешной реализации произведенных объемов нашим компаниям, по утечкам из внебиржевых источников, приходилось уступать по $25 и даже по $35 за «бочку», что ставило отечественные нефтегазовые холдинги на грань рентабельности.

«Если мировая стоимость барреля упадет до $50, то «потолок» на российские углеводороды может снизиться до $25-30 за «бочку», и тогда ни о каких прибылях нашему бюджету мечтать точно не придется», — предупреждает эксперт.

Существует еще одна причина, которая не позволит Москве еще больше нарастить газовые поставки в Китай: это дефицит газотранспортных мощностей. «Газпром» в конце 2019 года построил магистральный трубопровод в азиатском направлении, получивший название «Сибири». Его выход на ежегодною плановую мощность в 38 млрд кубометров должен произойти в 2025-м (сейчас — примерно 20-22 млрд).

«Есть намерение построить еще несколько параллельных ниток, позволяющих доставить углеводороды не только в Поднебесную, но и в Монголию», — отмечает директор института национальной энергетики Сергей Правосудов.

Однако для осуществления нового проекта требуются инвестиции в $10-15 млрд. Кроме того, сначала необходимо заключить с Пекином и Улан-Батором долгосрочные контракты на многолетние поставки «голубого топлива». Аналогичные договоры должны быть подписаны и в отношении нефти — по трубопроводу «Восточная Сибирь — Тихий Океан».

Рекордное увеличение поставок газа и нефти в Китай пока приносит России скорее лишь эмоциональное, но не финансовое преимущество перед мировыми конкурентами. Как заявил глава Международного энергетического агентства Фатих Бирол, в январе нефтегазовые доходы России могли сократиться примерно на $8 млрд из-за ценового «потолка». Отечественные статистики косвенно подтвердили эту информацию, пояснив, что только в январе в связи с падением отечественных нефтегазовых доходов более чем на 28% дефицит федерального бюджета достиг рекордной для этого месяца отметки в 1,76 трлн рублей.

По итогам февраля дефицит национальной казны вырос до 2,6 трлн рублей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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