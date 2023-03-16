Финансист Лашко посоветовал россиянам арендовать квартиру вместо ипотеки

Вчера, 23:59

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Финансист Лашко посоветовал россиянам арендовать квартиру вместо ипотеки
Фото из открытых источников

Россиянам выгоднее снимать квартиру, чем брать ипотеку или кредит на покупку недвижимости. Таким мнением поделился финансовый эксперт Алексей Лашко.

По словам эксперта, в нынешней ситуации съем квартиры гораздо выгоднее для россиян. Разницу между арендой и текущим платежом за ипотеку Лашко предлагает вкладывать в какой-нибудь инструмент с гарантированной доходностью или положить деньги под проценты.

«Таким образом, через десяток лет можно будет купить квартиру за свои деньги», — заявил Лашко.

Он добавил, что сейчас популярно покупать у застройщика квартиру в ипотеку вместе с кухней, отделкой и прочим. Хочется все уместить в одну ипотеку и платить одному кредитору понятный платеж. Есть возможность даже написать заявление у работодателя, чтобы из зарплаты вычиталась часть денег и отправлялась в банк на погашение ипотеки.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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