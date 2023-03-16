Финансист Лашко посоветовал россиянам арендовать квартиру вместо ипотеки

Россиянам выгоднее снимать квартиру, чем брать ипотеку или кредит на покупку недвижимости. Таким мнением поделился финансовый эксперт Алексей Лашко.

По словам эксперта, в нынешней ситуации съем квартиры гораздо выгоднее для россиян. Разницу между арендой и текущим платежом за ипотеку Лашко предлагает вкладывать в какой-нибудь инструмент с гарантированной доходностью или положить деньги под проценты.

«Таким образом, через десяток лет можно будет купить квартиру за свои деньги», — заявил Лашко.

Он добавил, что сейчас популярно покупать у застройщика квартиру в ипотеку вместе с кухней, отделкой и прочим. Хочется все уместить в одну ипотеку и платить одному кредитору понятный платеж. Есть возможность даже написать заявление у работодателя, чтобы из зарплаты вычиталась часть денег и отправлялась в банк на погашение ипотеки.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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