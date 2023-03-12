Доллар может достигнуть отметки 200 рублей

Согласно прогнозам некоторых экспертов, удорожание валюты приблизится к 2025 году. Федеральные финансовые эксперты прогнозируют рост стоимости доллара на фоне мировых ситуаций экономического и политического характеров.

По мнению главного эксперта УК «Ингосстрах-Инвестиции» Антона Прокудина, в 2025 году доллар может сравняться с отечественной валютой в позиции до 200 рублей. Прокудин объяснил свои предположения о невозможности девальвации рубля из-за продолжительно держащейся цены на нефть на отметке в 100 долларов за баррель.

При этом эксперты SberCIB Investment Research и Минфина РФ придерживаются противоположного мнения. Они предполагают, что американская валюта не будет повышаться больше 85 рублей вследствие удорожания нефти.

Доктор экономических наук Игорь Липсиц также дал свой комментарий относительно ситуации.

Он считает, что валюта всё-таки может расти, особенно в период активных событий, связанных с военными действиями в Украине: «Это пока еще, скорее, самые тревожные сценарии, но шансы на то, что они не сбудутся, всё ещё есть», — говорит эксперт.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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