Стали известны последствия катаклизма в Турции для туризма, недвижимости и газовых контрактов

Сегодня, 11:19

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Стали известны последствия катаклизма в Турции для туризма, недвижимости и газовых контрактов
Фото из открытых источников

Турецкая экономика находилась не в лучшем состоянии еще до того, как в стране произошло землетрясение: бюджет страдал от дефицита, а рост цен составил 64,3%. Экономисты предсказывали, что экономика страны пойдет в рост в 2023 году, однако природа расставила акценты по-другому.

По предварительным прогнозам, упадок турецкой экономики из-за произошедшего составит около двух процентов. По оценкам международного агентства Fitch, ущерб от землетрясения в Турции и Сирии составил не менее четырех млрд долларов.

Самыми обсуждаемыми вопросами на фоне трагедии стали будущее российско-турецких отношений в сфере топлива и туризм в стране.

У России есть далеко идущие планы о превращении Турции в крупнейший европейский газовый хаб. По словам аналитиков, природный катаклизм на данных перспективах никак не скажется — только сроки могут немного отодвинуться, однако в остальном все договоренности будут в силе. Вся инфраструктура для будущего хаба располагается в другой части страны, как и главные курортные направления. Поэтому никаких кардинальных изменений ни в том, ни в другом направлении не произойдет.

Нет сведений и о том, что стихия как-то могла задеть нефтепроводы из Азербайджана и Ирака, которые проходят через Турцию. То есть энергосистема, важная для экспортных и транзитных поставок газа и нефти, осталась целой и будет кормить страну дальше.

Международные аэропорты тоже благополучно работают. В общем, не стоит ждать падения цен на отдых в Турции, который за последний год сильно подорожал.

Что теперь будет с ценами на квартиры в популярных туристических местах? Эксперты считают, что подешеветь они не должны. Во-первых, иностранцы в Турции любят отдыхать и селиться в более западных провинциях, которые не задеты землетрясением. Во-вторых, если растут цены на стройматериалы, значит не может подешеветь новое жилье. А значит, и вторичное тоже.

К тому же для россиян, иранцев и иракцев, которые составляют львиную долю покупателей турецкого жилья, главную роль играет возможность получить ВНЖ или гражданство через инвестиции. Страхи перед стихией тут второстепенные.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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