Российский экономист Михаил Делягин ответил на актуальные вопросы, а также прокомментировал продолжение торговли с недружественными странами.

Как известно, военные события 24 февраля 2022 года сильно изменили политическую арену мира. Многие страны перестали сотрудничать с Российской Федерацией и ввели ряд санкций. Однако, по мнению экономиста Михаила Делягина, большинство недружественных государств продолжают закупать у России газ и нефть. Эксперт прокомментировал данную ситуацию:

«Так что, думаю, все возможные услуги тем, кто нас пытается убить, Россия по факту оказывает».

Журналисты задали экономисту Михаилу Делягину вопрос о продолжении экспорта черного золота в Польшу. В то же время, Федеративная Республика Германия давно отказалась от российских природных ископаемых. Эксперт ответил довольно резко. Экономист заявил, что несмотря на санкции страны ЕС никогда не смогут полностью отказаться от российского производства.

Михаил Делягин предложил поразмышлять на чьем топливе ездят танки ВСУ, которые поставляются из стран Запада и США. По словам Делягина, Польша не просто так требовала от Германии поставок танков, так как только в этой ситуации она чувствовала себя увереннее.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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