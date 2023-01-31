Экономист утверждает, что РФ продолжает торговлю с недружественными странами

СМИ: научный сотрудник Музея истории Екатеринбурга выступает с антироссийскими заявлениями
Научный сотрудник Музея истории Екатеринбурга Вячеслав Печняк в одном из интервью назвал россиян «колонизаторами»,...Подробнее
Российский экономист Михаил Делягин ответил на актуальные вопросы, а также прокомментировал продолжение торговли с недружественными странами.
Как известно, военные события 24 февраля 2022 года сильно изменили политическую арену мира. Многие страны перестали сотрудничать с Российской Федерацией и ввели ряд санкций. Однако, по мнению экономиста Михаила Делягина, большинство недружественных государств продолжают закупать у России газ и нефть. Эксперт прокомментировал данную ситуацию:
«Так что, думаю, все возможные услуги тем, кто нас пытается убить, Россия по факту оказывает».
Журналисты задали экономисту Михаилу Делягину вопрос о продолжении экспорта черного золота в Польшу. В то же время, Федеративная Республика Германия давно отказалась от российских природных ископаемых. Эксперт ответил довольно резко. Экономист заявил, что несмотря на санкции страны ЕС никогда не смогут полностью отказаться от российского производства.
Михаил Делягин предложил поразмышлять на чьем топливе ездят танки ВСУ, которые поставляются из стран Запада и США. По словам Делягина, Польша не просто так требовала от Германии поставок танков, так как только в этой ситуации она чувствовала себя увереннее.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Научный сотрудник Музея истории Екатеринбурга Вячеслав Печняк в одном из интервью назвал россиян «колонизаторами»,...Подробнее
О том, как повлияла мобилизация на Ракетно-космический центр «Прогресс», рассказал глава предприятия Дмитрий Баранов....Подробнее
Предприниматель и основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что среди его бойцов не бывает пропавших без вести....Подробнее
Обозреватель РИА «Новости» Виктория Никифорова прокомментировала влияние «военной спецоперации» РФ на территории...Подробнее
Судьба мобилизованных из Ярославской области, которые записали видео о проблемах, возникших у них на передовой, до сих...Подробнее
Иранское издание «Nour News» сообщает, ссылаясь на интервью одного из представителей официального Тегерана, что...Подробнее
Пресс-секретарь российского президента Песков обратился с рекомендацией к руководителю немецкого правительства Шольцу....Подробнее
В Рязанской области женщину задержали за дискредитацию армии из-за надписи, которую она сделала в туалете торгового...Подробнее
В Пакистане начался масштабный экономический кризис, и это может спровоцировать серьезные проблемы для Южной Азии. В...Подробнее
Депутат Госдумы Александр Хинштейн рассказал о том, что следит за ситуацией с выплатами некоторым мобилизованным и...Подробнее
Комментировать